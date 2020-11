Corona-Vetorecht für Thüringer Landtag gefordert

Leere Stühle stehen vor einem Cafe vor dem Rathaus. Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie hat im Landkreis Hildburghausen einen bundesweiten Höchststand erreicht.

Erfurt. Das Kabinett berät am Dienstag erstmals ein Gesetz, das die Beteiligung des Parlaments an den Maßnahmen regelt. Lockdown wird möglicherweise bis Weihnachten verlängert.

Während der Corona-Pandemie soll in Thüringen das Parlament bei Präventionsmaßnahmen künftig das letzte Wort haben. Das Kabinett berät an diesem Dienstag erstmals ein Gesetz, das die Beteiligung des Parlaments an den Maßnahmen regelt. Laut dem Entwurf, der dieser Zeitung vorliegt, muss die Landesregierung das Parlament unverzüglich über neue oder auch nur geänderte Regelungen informieren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog