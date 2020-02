Das Beben von Erfurt: Chronologie des Tages der Ministerpräsidentenwahl

Der Tag der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, der in einem politischen Beben endet, beginnt ohne größere Vorwarnung. Versuch einer Chronologie:

9.08 Uhr: Schäferhund „Fero vom schönen Kyffhäuser“ durchsucht den Plenarsaal des Landtags nach Sprengstoff. Ergebnis: alles in Ordnung. Bis es richtig losgeht, wird es noch fast zwei Stunden dauern.

10.55 Uhr: Auf die Frage, mit wie vielen Wahlgängen er rechnet, will Bodo Ramelow (Linke) nicht antworten, wünscht lieber gleich mehrfach einen „guten Morgen“ und verschwindet in den Plenarsaal.

11.05 Uhr: Der erste Wahlgang ist eröffnet. Hier gilt es, die absolute Mehrheit zu bekommen – also 46 von 90 Stimmen.

Es kandidieren der geschäftsführende Ministerpräsident Ramelow auf Vorschlag von Linke, SPD und Grünen und der Sundhäuser Bürgermeister Christoph Kindervater für die AfD. Eine Aussprache ist laut Verfassung bei der Wahl des Ministerpräsidenten nicht vorgesehen. Das heißt, die Kandidaten stellen sich auch nicht vor.

11.19 Uhr: „Die Dokumentation des Stimmzettels, in welcher Form auch immer, führt möglicherweise zur Ungültigkeit der Wahl, mahnt Landtagspräsidentin Birgit Keller.

11.23 Uhr: Im ersten Wahlgang kommt die nötige Mehrheit wie erwartet nicht zustande. Auf Ramelow entfallen 43 Stimmen (eine Stimme mehr als Linke, SPD und Grüne zusammen Sitze haben), für Kindervater, votieren 25 Abgeordnete (drei mehr als die AfD Parlamentarier stellt). Es gibt 22 Enthaltungen. Vor dem zweiten Wahlgang beantragt die AfD-Fraktion eine Sitzungsunterbrechung.

11.41 Uhr: Nach Wiederbeginn ist die steigende Anspannung auch der Landtagspräsidentin anzumerken. Sie spricht vom „Abgeordneten“ Christoph Kindervater und muss sich korrigieren, da der parteilose AfD-Kandidat kein Mitglied des Landtags ist. Der zweite Wahlgang beginnt. Wieder tritt Ramelow gegen Kindervater an. Auch in diesem Wahlgang sind 46 von 90 Stimmen nötig.

12.03 Uhr: Es wird bekannt, dass einzelne Abgeordnete ihre Stimmzettel fotografiert haben, um ihr Wahlverhalten zu dokumentieren. Oder vielleicht, um sich nicht die Wahl eines AfD-Kandidaten in die Schuhe schieben zu lassen. Aber so lange die Fotos fürs Familienalbum sind und nicht veröffentlicht werden, dürfte das okay sein.

12.13 Uhr: Auch im zweiten Durchgang gibt es keine Entscheidung. Für Ramelow stimmen 44 Abgeordnete, für Kindervater 22. Es gibt 24 Enthaltungen. Wieder beantragt die AfD-Fraktion eine Sitzungsunterbrechung.

12.44 Uhr: Im dritten Wahlgang gehen jetzt drei Kandidaten ins Rennen. Neben Ramelow und Kindervater tritt FDP-Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich an. Um die neuen Stimmzettel zu drucken, wird die Sitzung erneut unterbrochen.

12.48 Uhr: Zeit für eine Stärkung: Ramelow trifft sich vor den Fraktionssitzungssaal der Linken, es gibt Salzstangen und Avocadocreme. „Ich will jetzt klare Verhältnisse“, sagt er und gibt sich weiter entspannt.

12.50 Uhr: Die Unruhe steigt. Denn unter rot-rot-grünen Fraktionären verstärken sich die Spekulationen: CDU und FDP könnten mehr oder weniger geschlossen für Kemmerich stimmen. Und: Die AfD votiert geheim auch für den FDP-Landeschef, ihr Kandidat Kindervater dient nur als Staffage. Dann wäre Kemmerich gewählt – von Gnaden der AfD.

13.14 Uhr: Die Linke-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow zeigt sich schon einmal vorsorglich entsetzt über die Ausgangslage für den dritten Wahlgang. Diese sei „katastrophal“, sagt sie. Dass nun Ramelow, Kemmerich und Kindervater antreten, könne auf eine große „Finte“ der AfD hinauslaufen. Diese könne nun geschlossen für den FDP-Kandidaten stimmen.

13.25 Uhr: Beratungsbedarf bei der Zählkommission. Die Stimmen werden erneut gezählt.

13.28 Uhr: Das zuvor unglaubliche Erscheinende ist eingetreten. Die Finte hat funktioniert: Kemmerich ist vom Landtag mit 45 Stimmen zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Weil die FDP nur fünf Abgeordnete hat, die CDU 21, ist er ein Regierungschef von Gnaden der AfD, die 22 Parlamentarier stellt. Damit stellt die Partei, die es im Oktober mit 73 Stimmen über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft hat, den Ministerpräsidenten. Ramelow kommt auf 44, Kindervater auf 0 Stimmen.

13.30 Uhr: „Das ist ein unfassbares Ergebnis. Die FDP lässt sich von Faschisten ins Amt heben und die CDU ist willfähriger Gehilfe“, twittert die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling.

13.31 Uhr: Kurz nach der Wahl sitzt der Frust bei Hennig-Wellsow tief. Die Linke geht vor zur Gratulation – und wirft dem frisch vereidigten Ministerpräsidenten Kemmerich den Blumenstrauß tatsächlich vor die Füße.

13.49 Uhr: „Herzlichen Glückwunsch @KemmerichThL! Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaats #Thüringen“, twittert der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der Thüringer Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU).

13.54 Uhr: Die Thüringer Grünen schließen die Unterstützung einer Regierung Kemmerich aus. Seine Fraktion wähle die Rolle der Opposition, erklärt Fraktionschef Dirk Adams. „Die Unterstützung eines Ministerpräsidenten, der sich bewusst und voller Absicht mit den Stimmen der AfD in dieses Amt wählen lässt, steht für uns nicht zur Debatte.“

14.00 Uhr: Hennig-Wellsow steht konsterniert auf dem Flur des Landtags, spricht von einem „Pakt mit dem Faschismus“ durch FDP und CDU und einem „Sündenfall“.

14.05 Uhr: Die Staatskanzlei twittert, dass heute, anders als zunächst geplant, keine Minister ernannt werden. Es finde auch keine Kabinettssitzung statt.

14.14 Uhr: SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagt: „Das ist ein Dammbruch in Deutschland und der Tiefpunkt liberaler Politik. Dass sich Liberale für so etwas hergeben, ist unvorstellbar.“

14.24 Uhr: Auf die Frage, warum die AfD im dritten Wahlgang nicht ihren eigenen Kandidaten gewählt habe, antwortet Landessprecher Stefan Möller: „Das war ja auch Sinn der ganzen Strategie. Wir haben versucht, Herrn Kemmerich als Gegenkandidat überhaupt erst mal aufs Podium zu locken. Das hat er auch gemacht. Dann haben wir ihn planmäßig gewählt. Wir wollten ja, das war unser oberstes Ziel, Rot-Rot-Grün 2.0 verhindern.“

14.36 Uhr: CDU-Fraktionschef Mike Mohring sagt: „Jetzt warten wir erst mal ab, wie Thomas Kemmerich sich erklärt gegenüber der AfD. Wenn er uns Gespräche anbietet und die Bedingung erfüllt ist, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt, dann werden wir in die Gespräche eintreten.“

15.10 Uhr: Professor Michael Brenner vom Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Uni Jena sagt: „Wenn ich es rechtlich bewerte, ist gewählt, wer die meisten Stimmen im dritten Wahlgang auf sich vereinigt. Und das war Herr Kemmerich. Politisch bewerten müssen das andere.

15.28 Uhr: Umweltministerin und Grünen-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, Anja Siegesmund, fordert den sofortigen Rücktritt des frisch gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich. „Diese Wahl war weder ein Zufall noch ein Versehen, sondern ein kalkulierter Schulterschluss von FDP, CDU und AfD“, sagt sie.

15.32 Uhr: Unter dem Motto „gegen Faschismus“ hat sich eine Demonstration vor dem Landtag formiert.

15.33 Uhr: Bei der Antrittsrede von Kemmerich im Landtag kommt es zum Tumult. „Es geht um Thüringen“, sind Kemmerichs erste Worte. Aus den Reihen von Rot-Rot-Grün schallt es „Monster in Reinkultur“, „Heuchler“ und „Scharlatan“. Kemmerich dankt dem abgewählten Regierungschef Ramelow für seine Arbeit für den Freistaat. Ramelow ist nicht mehr anwesend.

16.00 Uhr: „Die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Ich bin Anti-AfD, Anti-Höcke“, betont Kemmerich bei seiner ersten Pressekonferenz als Ministerpräsident.

16.42 Uhr: Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, ist entsetzt, dass sich Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen „Damit verlässt die FDP den Konsens der demokratischen Parteien, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten oder auf die Unterstützung der Rechtspopulisten zu zählen.“

16.46 Uhr: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagt: „Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt.“

Ab 18 Uhr: Eine Menschenkette bildet sich um die Staatskanzlei. Etwa 1500 Demonstranten protestieren gegen Kemmerich.

