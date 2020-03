Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Der längste Liveticker der Welt“: Wie die Mediengruppe online über die Landtagswahl informierte

Wie hat sich die Onlineredaktion auf die Landtagswahl vorbereitet, was hat sie als erstes getan, nachdem das von vielen unerwartete Wahlergebnis feststand und worauf kommt es in solchen Ausnahmesituationen an? Das erklärt Online-Chef Sebastian Holzapfel in einem Video der „Drehscheibe“, dem Forum für Lokaljournalismus.

„Wir haben mit zwei Kollegen vor Ort im Landtag und mehreren Redakteuren hier am Newsdesk einen Liveticker betreut, der quasi sekundengenau über die Ereignisse rund um die Wahl berichtete“, erklärt Holzapfel. Online biete den großen Vorteil, dass man neben Texten auch Videos und Postings aus den sozialen Netzwerken integrieren könne, um so ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen.

Ergebnis: Der Liveticker wurde zeitweise von mehr als 1000 Menschen parallel verfolgt und am Ende des Tages rund 100.000 Mal aufgerufen. Dabei kommt es laut Holzapfel in einer solchen Ausnahmesituation nicht nur auf schnelles und genaues Arbeiten an, betont Holzapfel. „Wir haben bewusst auch einige witzige Nutzerkommentare in unserem Ticker verbreitet, damit die Leute bei aller Dramatik der Ereignisse die Lust an der Politik nicht verlieren.“

Über die „Drehscheibe“

Die „Drehscheibe – Aus Lokalredationen für Lokalredaktionen“ ist ein Forum für Ideen und Konzepte im Lokaljournalismus, herausgegeben vom Lokaljournalistenprogramm der Bundeszentrale für politische Bildung.

