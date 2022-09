Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Sonderregelung für Beschäftigte im Thüringer Gesundheitswesen erlassen

In Thüringen arbeiten knapp 35.000 Menschen in Kliniken sowie 34.000 Menschen bei ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen (Symbolbild).

Erfurt. Eigentlich soll ab 1. Oktober die einrichtungsbezogene Impfpflicht noch einmal verschärft werden. Doch in Thüringen geht man andere Wege. Das stellt ein Erlass des Gesundheitsministeriums klar.

In Thüringen wird es im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht keine Arbeits- oder Betretungsverbote für ungeimpfte Beschäftigte geben. Das stellt ein Erlass klar, den das Gesundheitsministerium am Dienstag veröffentlichte. Der Entscheidung liege „die Einschätzung zugrunde, dass ein Verbot von nunmehr nur noch wenigen Wochen niemanden wirklich schützt und damit einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit darstellt“, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt bis Ende des Jahres.

Außerdem werde man die Gesundheitsämter anweisen, ab 1. Oktober Personen mit zwei nachgewiesenen Impfungen weiter als vollständig geimpft zu behandeln. Die Bundesregelung verlangt künftig eigentlich drei Impfungen. Zuvor hatte Werner erklärt, dass es eine saubere Lösung mit einer Abschaffung der Impfpflicht seitens des Bundes nicht geben werde. Eine Aussetzung durch die Landesregierung sei rechtlich nicht möglich.

13.400 Mitarbeiter im Gesundheitswesen ohne Impfnachweis

In Thüringen arbeiten laut Landesverwaltungsamt (LVAT) knapp 35.000 Menschen in Kliniken sowie 34.000 Menschen bei ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen. „Ende August waren 13.384 Personen ohne Impfnachweis gemeldet, knapp 400 mehr als Ende Juli“, sagte Sprecher Oliver Löhr. 2903 Verfahren wurden abgeschlossen oder eingestellt, weil geeignete Nachweise vorgelegt wurden oder weil Beschäftigte die Unternehmen verlassen hätten. In 1260 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. „Es wurden keine Betretungs- oder Beschäftigungsverbote ausgesprochen“, so Löhr.

Wie eine Umfrage unserer Zeitung unter Gesundheitsämtern zeigt, sieht man die Umsetzung der Impfpflicht dort durchaus unterschiedlich. Für das Weimarer Land (325 gemeldete Ungeimpfte) erklärt Sprecherin Silke Schmidt, dass eine Aussetzung der Impfpflicht fachlich gesehen durchaus möglich sei. Ihr Kollege Andreas Faupel bei der Stadt Weimar (332 Meldungen) hält das mit Verweis auf die Bundesgesetzgebung dagegen für grundsätzlich ausgeschlossen und nur in Einzelfragen für beeinflussbar.

Bislang keine Verfahren in Erfurt

Zum Umgang mit Bußgeldern erklärt Claudia Bioly vom Saale-Holzland-Kreis (399 Meldungen), es seien 25 mal 200 Euro verhängt worden. Im Altenburger Land (546 Meldungen) wurden laut Sprecher Jörg Reuter zwar Verfahren eingeleitet, aber noch nicht umgesetzt. Aus der Stadt Erfurt (923 Meldungen) heißt es, das Gesundheitsamt habe Fälle an das Bürgeramt gemeldet. „Die Daten sind derzeit in der Prüfung durch die Bußgeldstelle. Verfahren wurden bis dato nicht eröffnet“, so Sprecher Patrick Weisheit. Auch Hildburghausen und Saalfeld-Rudolstadt (882 beziehungsweise 1000 Meldungen) haben laut ihren Sprechern keine Bußgelder eingefordert.