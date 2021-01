Erfurter CDU fordert Beschaffung von FFP2-Masken

Die Stadt Erfurt soll nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Michael Hose FFP2-Masken für Schulen, Kitas und Verwaltungsmitarbeiter beschaffen. „Wo Kontakte zu eng sind und der Staat diese Kontakte verantwortet, wie bei der Notbetreuung oder beim Behördenbetrieb, muss der Staat die Leute auch besser schützen“, sagt er. Es dürfe nicht sein, dass Maskenstandards für Schulen, Kitas und Behörden lockerer seien als in Supermärkten oder im ÖPNV. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Es helfe nichts, wenn die Stadt etwa bei den Schulen auf die Zuständigkeit des Landes hinweise. „Corona fragt nicht nach Zuständigkeiten“, meint Hose. Die Finanzierung könne auch im Nachgang geklärt werden.

Hose verweist auf den Unstrut-Hainich-Kreis, der OP-Masken für alle Einwohner bestellt hat, oder Weimar, wo Sozialticket-Berechtigte kostenlose FFP2-Masken erhalten sollen. Auch Erfurt solle ein Vorreiter sein, wobei Hose besonders das Weimarer Modell zusätzlich zu Schulen, Kitas und Behörden für Erfurt empfiehlt. Die Stadt Erfurt könne FFP2-Masken bei Großbestellungen günstig erhalten und sei gut beraten, einen Vorrat anzulegen. Für die Ausgabe sei „nach den Ferien“ ein guter Startzeitpunkt.