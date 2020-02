Die Freien Wähler in Thüringen hoffen durch das Regierungschaos und vorgezogene Wahlen auf einen Einzug in den Landtag. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnt man ab.

Freie Wähler streben Einzug in den Thüringer Landtag an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Wähler streben Einzug in den Thüringer Landtag an

Erfurt Mario Merten, bislang kommissarischer Vorsitzender der Freien Wähler (FW) in Thüringen, führt die Partei jetzt auch ganz offiziell. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag in Erfurt entfielen auf den selbstständigen Versicherungsmakler bei zwei Enthaltungen 28 der 30 abgegebenen Stimmen. Die Freien Wähler hoffen bei vorgezogenen Neuwahlen im kommenden Jahr auf einen Einzug in den Landtag. „Wir wollen die Wähler mit unseren Erfahrungen überzeugen, die wir als Freie Wähler schon in den Kommunalparlamenten sammeln konnten. Diese möchten wir auch in den Landtag transportieren“, sagte Merten.

Thematisch an erster Stelle stehe dabei die Bildungspolitik, zudem gehe es um die Stärkung des ländlichen Raumes und der Polizei. „Immer mehr Leute fühlen sich unsicher, auch unsere ausländischen Mitbürger“, so Merten. Deshalb müsse auch die Sicherheit auch ganz oben auf der Agenda stehen. Eine Koalitionsfrage sei für ihn derzeit nicht aktuell. Aber er schließe eine Koalition mit der AfD aus. „Herr Höcke ist kein Partner, mit dem ich arbeiten muss“, betonte der FW-Chef. Was der AfD-Landesvorsitzende von sich gebe, sei „nazihaft“. Zur Landtagswahl 2019 waren die Freien Wähler nicht angetreten, weil die Partei ihre Kandidatenliste nicht fristgerecht beim Landeswahlleiter eingereicht hatte. 2014 erzielten sie 1,7 Prozent, 2009 kamen sie auf 3,9 Prozent. Als neue stellvertretende Vorsitzende wählten die Mitglieder Ines Senf (Wartburgkreis), Norbert Hein (Pößneck) und Roland Beyer (Saalfeld). Das engere Führungsgremium komplettieren Andreas Weise aus dem Weimarer Land und Andreas Böhme aus dem Wartburgkreis, die bereits bei den Vorstandswahlen im vergangenen Jahr als Vizevorsitzende gewählt worden waren. Zur Schriftführerin wurde Gabriele Ratzer (Greiz) bestimmt. Zweidrittel der Thüringer, das zeige eine aktuelle Befragung, habe kein Vertrauen mehr in die Parteien, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende“, Gregor Voht. „Wenn nicht jetzt wann dann, ist es Zeit für die Freien Wähler in Thüringen.“ Das Zeitspiel der CDU im Freistaat, die Neuwahlen um ein Jahr zu verlegen, werde keinen Erfolg haben. „Diese Strategie wird uns in die Hände spielen“, zeigte sich Voht überzeugt. „Wir Freie Wähler werden Thüringen, den schlafenden Riesen, zum Leben erwecken. Und in den nächsten Thüringer Landtag werden wir Freie Wähler einziehen. Da bin ich mir sehr sicher.“Linke, SPD und Grüne hatten sich am Freitagabend mit der CDU auf einen Weg aus der Regierungskrise geeinigt. Am 4. März soll Bodo Ramelow (Linke) als Ministerpräsident gewählt werden, am 25. April 2021 sind Neuwahlen geplant. Die CDU hatte im Zuge der Wahl des FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD enorm in der Wählergunst eingebüßt. Von dieser Schwäche hoffen die Freien Wähler zu profitieren. „Wir verstehen uns als bürgerliche Mitte“, hob Merten hervor. Die Mitgliederzahl von derzeit gut 50 soll deutlich gesteigert werden. Es sei geplant, weitere Kreisverbände zu gründen. „Wir sind optimistisch, dass wir unsere Mitgliederzahl im nächsten Jahr verdrei- oder vervierfachen“, sagte Merten.