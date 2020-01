Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gauck zur Regierungsbildung in Thüringen: CDU darf nicht blockieren

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck erwartet von der Thüringer CDU, dass sie einer Regierungsbildung in Thüringen nicht im Wege steht. „Es sind Mehrheiten vorhanden in Thüringen, die die Wählerschaft geschaffen hat. Und will ich jetzt als CDU-Block dastehen und sagen: So, da schauen wir jetzt mal zu?“, sagte Gauck in einem TV-Interview, das am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin- direkt“ ausgestrahlt wurde. Er verstehe jene in der Union, die nach Möglichkeiten suchen, eine Regierung, an der man selber nicht beteiligt sei, in Kraft treten zu lassen. Gefragt, wie sich die Union zu einer Minderheitsregierung unter dem linken Ministerpräsident Bodo Ramelow verhalten soll, sagte Gauck, Koalieren mit der Linkspartei gehe nicht, da gebe es Parteibeschlüsse. Zwar gebe es bei den Linken nach wie vor Teile, die Probleme hätten mit der liberalen Demokratie. Das gelte aber nicht für die Person Bodo Ramelow. Der sei nicht aufgefallen als ein kommunistischer Akteur.