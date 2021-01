1000 Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren in Erfurt – Domplatz abgesperrt

Erfurt. Rund 1000 Querdenker, Corona-Leugner und Kritiker der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demonstrieren am Samstagnachmittag in Erfurt.

Unter dem Motto "Thüringen steht zusammen“ findet am Samstagnachmittag eine Demonstration von Querdenkern, Corona-Leugnern und Gegnern der Corona-Beschränkungen statt.

Anders als bei der letzten Demo Mitte Dezember in Erfurt, hat die Polizei diesmal den Domplatz eingezäunt und lässt die Teilnehmer durch vier Zugänge auf das Gelände. Insgesamt sind maximal 1000 Demonstranten zugelassen.

Maskenpflicht und Mindestabstand auf dem Demogelände

Die Polizei hatte bereits im Vorfeld auf die geltenden Corona-Bestimmungen hingewiesen und wiederholte dies vor Ort immer wieder über einen Lautsprecher: Es gilt eine Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Außerdem sind Glasflaschen auf dem Gelände verboten - ähnlich wie bei Konzerten.

Unter den angekündigten Rednern sind einige bekannte Gesichter der Coronaleugner-Szene, unter anderem Dr. Heinrich Fiechtner, ehemaliger AfD-Landtagsabgeordneter aus Baden-Württemberg, der den Corona-Impfstoff öffentlich als "Mordimpfung" bezeichnet hat.

Mehrere Hundert Teilnehmer auf dem Domplatz

Nach ersten Schätzungen der Polizei waren gegen 16.45 Uhr etwa 800 Menschen auf dem Domplatz, es kämen derzeit jedoch noch weitere hinzu. Kurz vor 17 Uhr schloss die Polizei dann das Versammlungsgelände, da die Maximalzahl von 1000 Teilnehmern erreicht wurde.

Der Versammlungsraum ist jetzt mit 1.000 Teilnehmern gefüllt.



Weitere Teilnehmer, die noch in den Versammlungsraum wollen, müssen wir jetzt abweisen.#ef2301 #Erfurt #Domplatz — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) January 23, 2021

Die Beamten sind mit einem Großaufgebot vor Ort, von der Schlösserstraße über den Fischmarkt bis zum Domplatz stehen zahlreiche Mannschaftswagen. Auch ein Wasserwerfer steht bereit.

Unter den Teilnehmern sind immer wieder Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz zu sehen. Mindestens ein Demo-Teilnehmer ohne Maske, dafür mit Bier, wurde von der Polizei kurz nach Beginn abgeführt.

Im Messenger-Dienst Telegram hatten einige Teilnehmer zuvor unverholen zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen. So schrieb ein Sympathisant: "Ich für meinen Teil habe mit Gewalt kein Problem, wenn es Sinn macht." Andere Chat-Teilnehmer pflichteten ihm bei, es gab jedoch auch den Aufruf, friedlich zu demonstrieren.

Auch vor Ort sprachen Teilnehmer der Demo über mögliche Ausschreitungen. "Die Leute haben die Schnauze voll", sagte einer. Er vermute, dass es diesmal nicht so ablaufen werde wie am 12. Dezember. "Es liegt was in der Luft."

