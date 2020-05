Gesundheitsministerin appelliert nach Corona-Protesten an Polizei

Erfurt . Hunderte Menschen protestierten am Samstag in Gera gegen Auflagen wegen der Corona-Krise. Viele missachteten dabei die Hygiene-Vorgaben. In solchen Fällen fordert die Gesundheitsministerin nun konsequentes Einschreiten der Polizei.