Gewerkschaft warnt: Nicht zu Lasten der Erzieherinnen sparen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt die Träger von Kindergärten davor, im Zuge der Corona-Krise zu Lasten der Erzieherinnen zu sparen. „Sollten Kommunen jetzt versuchen, sich gesund zu stoßen, wäre das schon schwierig“, sagte GEW-Landeschefin Kathrin Vitzthum dieser Zeitung. Anzeichen dafür sind aus Sicht der Arbeitnehmervertreter bereits vorhanden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Den Mitarbeitern würden zum Teil Verträge vorgelegt mit einer deutlichen Stundenreduzierung. Dies sei beispielsweise in Großbodungen im Eichsfeld der Fall.

Die zuständige Hauptamtsleiterin Dagmar Palau sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir haben seit 2013 die Arbeitsverträge mit einem Teil fester Arbeitszeit und einem geringeren Teil, der flexibel ist.“ Das sei wichtig, um auf schwankenden Kinderzahlen reagieren zu können. „Ich habe keine Arbeitsverträge geändert“, betonte sie. Die Erzieherinnen bekämen bis 31. März ihr vertraglich vereinbartes Entgelt, auch wenn es auf Grund der Covid-19-Pandemie nur eine Notbetreuung für wenige Kinder gebe.

Ab 1. April habe man die Flexi-Stunden runtergesetzt. „Wenn ich das mit vielen anderen Arbeitnehmern vergleiche, die nicht wissen, wie sie morgen oder übermorgen zu recht kommen, weil das mit der Kurzarbeit vielleicht nicht geklärt ist, dann sind unsere Erzieherinnen im öffentlichen Dienst mit unseren Tarifverträgen doch sehr gut abgesichert“, so Palau.

GEW-Bildungsreferentin Nadine Hübener hält das Vorgehen dennoch für nicht gerechtfertigt. Das Land habe seine Gelder für die Kitas bereits an die Kommunen überwiesen. Es gebe keine Grund, Stunden zu reduzieren. Lehrkräfte würden auch nicht geringer bezahlt. Die Erzieherinnen könnten zu Hause Konzepte ausarbeiten, den Kontakt zu Eltern halten, die ihre Kinder nun selbst betreuten, oder Überstunden abbauen. „Ich glaube, die Kommunen handeln im vorauseilenden Gehorsam und haben Angst, dass das Geld irgendwann doch nicht mehr fließt und sie dann auf den Personalkosten sitzen bleiben“, sagte Hübener.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat das Problem offenbar im Blick und sich bei Twitter zu Wort gemeldet. Thüringen stehe zu seinen Verpflichtungen „Die finanziellen Zuweisungen müssen auch jetzt für Gehälter und Sachkosten eingesetzt werden“, schrieb er und drohte: Wer Rücklagen auf Kosten der Erzieherinnen bilde, „muss mit Konsequenzen rechnen“.

In den kommunalen Kindergärten arbeiten nach GEW-Angaben in der Regel in Teilzeit rund 4700 Beschäftigte.