Gotha: Schipanski stimmt für Bevölkerungsschutzgesetz

Der Gothaer Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) hat für das Bevölkerungsschutzgesetz gestimmt, das am Mittwoch in Berlin beschlossen wurde. Das teilt er mit, nachdem er viele Zuschriften von Bürgern erhalten hatte.

Um den Beschluss des Gesetzes zu verhindern, sei eine ganze Kampagne an Falschinformationen im Umlauf gewesen, so Schipanski. So sei behauptet worden, der Bundestag hätte sich mit dem Gesetz selbst entmachtet. Der Bundestag lege der Bundesregierung jedoch ein enges Korsett vor, in dessen Rahmen Maßnahmen beschlossen werden können – bereits bekannte Maßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die Schließung bestimmter Einrichtungen und Reisebeschränkungen.

„Ausdrücklich möchte ich betonen, dass diese Maßnahmen vor Gericht überprüft werden können und der Bundestag dieses Gesetz jederzeit wieder zurückziehen kann. Der Bundestag bleibt also weiterhin am Steuer und es gibt keine Selbstentmachtung“, so Schipanski.

Eine Impfung gegen das Virus werde zudem freiwillig sein. Für ungeimpfte Personen soll es auch keine Freiheitsbeschränkungen geben. Das Gesetz plane lediglich das Vorgehen, wenn ein Impfstoff verfügbar ist.