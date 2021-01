Grünen-Fraktion für Verschiebung der Neuwahl des Thüringer Landtags

Wegen hoher Infektionszahlen in der Corona-Pandemie hat sich die Thüringer Grünen-Fraktion dafür ausgesprochen, eine Verschiebung der bisher für den 25. April geplanten Neuwahl des Landtags ins Auge zu fassen. Angesichts der Lage sei es ein "Gebot der Vernunft, auch über den bisher anvisierten Neuwahltermin neu nachzudenken", erklärte Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich am Montag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In Thüringen – wo Linke, SPD und Grüne die Regierung bilden – liege der Inzidenzwert derzeit in allen kreisfreien Städten und Landkreisen bei mehr als 200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Sie gab zu bedenken, dass nach einer Auflösung des Landtages die Kreisverbände aller Parteien, die zur Wahl antreten, zu Kreisversammlungen einladen müssten, um Delegierte zu wählen. Zudem müssten auf Landesparteitagen Listen aufgestellt werden. „Wahlkampf lebt zudem von direkter Kommunikation mit den Bürger*innen. Und es braucht erfahrungsgemäß etwa 30.000 Wahlhelfer*innen, um eine Landtagswahl reibungslos durchführen zu können. All das ist derzeit nicht zu verantworten“, betonte Rothe-Beinlich.

Beratungen über die Auflösung des Landtags und Neuwahlen am Donnerstag

Die Vorsitzenden der Fraktionen und die Parteichefs von Linke, SPD, Grüne und der CDU wollen sich am Donnerstag treffen, um über die Auflösung des Landtags und Neuwahlen zu beraten. Die vier Parteien hatten nach der Thüringer Regierungskrise mit der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten einen Stabilitätsmechanismus vereinbart, um im Landtag Mehrheiten bilden zu können.

Die Vereinbarung beinhaltete aber auch, dass sie nach der Verabschiedung eines Haushaltes ausläuft und die Beteiligten anschließend einer Auflösung des Landtages zustimmen, sodass am 25. April ein neuer Landtag gewählt werden kann.

Für eine Verschiebung des anvisierten Termins müssten sich die vier Fraktionen einigen. Die Grünen-Fraktion kündigte an, auch das Beibehalten des Termins mittragen zu wollen, sollte dies das Ergebnis der Verhandlungen sein.