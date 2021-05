Landtagsabgeordnete Laura Wahl: „Wir werden auf Jahre über leere Innenstädte in Thüringen reden“

Erfurt. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Laura Wahl sieht auf Jahre leere Innenstädte auf Thüringen zukommen – dennoch oder gerade deshalb hofft sie jetzt auf einen harten Lockdown.

Laura Wahl (26) wohnt in einer WG in Erfurt. Dort hat sie sich wahrscheinlich das Coronavirus eingefangen, das ihr eine Quarantäne von fast vier Wochen beschert hat. Glücklicherweise gehört die Frau zu den Infizierten, die einen milden Verlauf der Krankheit erlebt haben. Wie das Virus in ihre Wohngemeinschaft kam? Unklar. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Politisch würde man Laura Wahl wohl zu den „Hardlinern“ bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zählen. Sie sitzt für die Grünen im Thüringer Landtag, ist 2020 über die Liste ins Parlament nachgerückt. Sie hält Lockerungen für falsch, bevor die Zahl der Neuinfektionen nicht deutlich reduziert ist.

Um die Zahlen nach unten zu drücken, sei neben der Heimarbeitspflicht auch eine Testpflicht für die Arbeitswelt in Thüringen notwendig. Damit liegt sie voll auf Linie der Landtagsfraktion, die zu den ersten gehörte, die Perspektiven aufgezeigt haben – aber eben nicht bei einer Inzidenz, wie sie es sie derzeit in Thüringen gibt.

Das Bundesland wird seit Januar vom Robert-Koch-Institut als der Corona-Hotspot der Republik geführt, was auf eine Mischung unglücklicher Umstände und noch unglücklicherem Pandemie-Management der Regierung zurückzuführen sein dürfte. Am Wochenende schoss die Inzidenz im Saale-Orla-Kreis quasi über Nacht auf einen Wert jenseits der 500.

Wenn Laura Wahl auf ihre eigene Erkrankung zurückblickt, dann beginnt die Schilderung mit einer kleinen Odyssee. Nachdem ein Selbsttest bei einer ihrer Mitbewohner positiv ausgefallen war, dauerte es bei ihr noch neun weitere Tage, bis das Virus nachgewiesen werden konnte. In Quarantäne befand sie sich da aber längst.

Dauerhafter „Lockdown Light“ zermürbt die Familien

An den Tag, als ihr Selbsttest und später der PCR-Test positiv ausfielen, erinnert sie sich genau. „Ich wäre da ohne Probleme draußen unterwegs gewesen. Gesundheitlich ging es mir an dem Tag super. Ich hätte also weitere Menschen anstecken können“, macht sie deutlich. Das ist ein Grund dafür, dass sie sich für konsequente Maßnahmen ausspricht, um die Coronawelle brechen zu können. Denn ihre Geschichte steht stellvertretend für viele, die ihre Erkrankung zunächst nicht bemerken.

Auf den Widerspruch, dass ihre Forderung Gastronomen oder Kulturschaffende, die seit mehr als fünf Monaten im Dauerlockdown sind, wie Hohn vorkommen muss, reagiert Wahl mit Verständnis. „Es ist dieser dauerhafte ‘Lockdown Light’, der Familien zermürbt und die Kosten für die Wirtschaft in die Höhe treibt. Ein kurzer, aber harter Lockdown mit einer wirklichen Öffnungsperspektive wäre zielführender. Wenn wir nicht handeln, werden die langfristigen Auswirkungen noch viel stärker werden“, begründet sie ihren harten Kurs. Mit Blick auf Erfurt, wo sie im Stadtrat sitzt, scheinen ihr böse Vorahnungen in den Sinn zu kommen.

Wenn sie an die Symptome ihrer eigenen Erkrankung denkt, wird ihr die eintägige Müdigkeit in Erinnerung bleiben. „So viel habe ich noch nie geschlafen“, erzählt sie. Interessant: Alle fünf Bewohner der WG hatten Covid-19 – und alle prägten unterschiedliche Erscheinungen aus. Was ihnen geholfen hat, die Infektion früh zu erkennen, waren Schnelltests. „Sie müssen Teil des Maßnahmepakets sein“, sagt Wahl. Allerdings: An Schulen könnten sie die Maskenpflicht nicht ersetzen.

Ausgangssperre kann nur letztes Mittel sein

Die Ausgangssperre aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz gehört aus ihrer Sicht nicht dazu. „Sie kann eigentlich nur das allerletzte Mittel sein“, sagt Laura Wahl, die in ihrer Fraktion auch Sprecherin für Frauen ist. Als Fachpolitikerin blickt sie insbesondere auf jene, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. „Denen wird mit dieser Maßnahme die letzte Möglichkeit genommen, sich Hilfe zu suchen“, sagt sie. Gegen eine Ausgangssperre spreche aber auch, dass zuletzt führende Aerosolforscher deutlich gemacht hätten, dass die Infektionsgefahr an der frischen Luft deutlich geringer ist als im Innenraum.

Kurz nach dem Ende ihrer Quarantäne ist Laura Wahl froh, dass sie nachweislich niemanden mit dem Coronavirus infiziert hat – in ihrer Familie nicht und auch im Thüringer Landtag nicht, weil die Infektion ihrer Kontaktpersonen schnell bemerkt wurde. Sie bleibt dabei: Es braucht eine gesamtgesellschaftliche Strategie, um die Zahlen nach unten zu drücken – damit der Sommer möglichst frei von Einschränkungen gelebt werden kann.