Winterbilder mit Abstand-Kommentar: Hirte nennt seinen Post in sozialen Netzwerken „verunglückt“

CDU-Landesvorsitzender Christian Hirte erntete am Wochenende nach einem Post bei Twitter und Facebook von einem Familienausflug zum Baier in der Rhön massive Kritik, darunter von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Unser Foto zeigt Christian Hirte bei einer Demonstration der Reisebranche in Erfurt im Mai 2020.