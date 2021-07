Hubschrauber, Wasseraufbereitung: Thüringen schickt Helfer ins Hochwasser-Gebiet

Erfurt. Das Land Thüringen hat am Freitag einen Polizeihubschrauber mit Seilwinde in das Hochwasser-Krisengebiet geschickt. Zudem werde man bei der Trinkwasseraufbereitung helfen.

Thüringen will am Freitag Katastrophenhelfer und Gerätschaften in die Hochwasserregion in Rheinland-Pfalz schicken. Zehn Fahrzeuge für Wassertransporte sollen am Nachmittag von Eisenach aus in die Krisenregion fahren, wie ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ein Polizeihubschrauber mit Seilwinde und Höhenrettern sei bereits unterwegs. Außerdem soll eine Trinkwasseraufbereitungsanlage geschickt werden.

Thüringen reagiert damit auf eine entsprechende Anfrage aus Rheinland-Pfalz. Dort war es zu verheerenden Hochwassern mit mindestens 50 Todesopfern gekommen. Nach Polizeiangaben werden in Rheinland-Pfalz knapp unter 100 Menschen vermisst, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitagmorgen im Deutschlandfunk sagte.

Auch in Nordrhein-Westfalen hatte stundenlanger Starkregen zu Überschwemmungen geführt. Insgesamt zählen die Behörden in Westdeutschland bisher 93 Todesopfer.

Passend zum Thema

Nach Flutkatastrophe mit Dutzenden Toten und Vermissten: Thüringen bietet Hilfe an

Hochwasser in Erftstadt: "Rettung vielfach nicht möglich"