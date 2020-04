Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ines Bolle gewinnt Wahl im Ortsteilrat

Ines Bolle (B90/Grüne) ist Donnerstag zur stellvertretenden Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar-Ehringsdorf gewählt worden. Damit amtiert sie bis zur Neuwahl als Ortsteilbürgermeisterin. In geheimer Abstimmung votierten in der Cafeteria der Stadtverwaltung fünf Ortsteilräte für sie und vier für Günter Zimmermann. OB Peter Kleine enthielt sich in seiner Funktion als amtierender Ortsteilbürgermeister der Stimme. Die Amtsübergabe erfolgt Dienstag. Bei der Abstimmung in gebührendem Abstand trugen alle Mundschutz.