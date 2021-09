Welche Fragen bewegen junge Menschen in Thüringen? Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der sechs Bundestagsparteien antworten.

Welche Fragen bewegen junge Menschen in Thüringen? Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der sechs Bundestagsparteien antworten. Franzi Sattelmaier, Alter, aus Jena, fragt: „Was würde sich durch Ihre Mandat konkret verändern?“ Das sind die Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten.

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen)

Katrin Göring-Eckardt, Thüringer Spitzenkandidatin für Bündnis 90/Die Grünen Foto: Luise Giggel

Mit meinem Mandat würde ich auf jeden Fall beherzt anfangen mit dem Klimaschutz, es geht mir um den Zusammenhalt der Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit, aber auch um Vielfalt. Auch sogenannte Minderheiten in unserer Gesellschaft gehören auf jeden Fall dazu. Mit den drei Sachen sage ich: Gerne das Kreuz am Wahltag genau da machen. Ganz ehrlich: eine Regierung ohne die Grünen jetzt, das wäre so, wie Klima ohne Schutz.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke)

Susanne Hennig-Wellsow, Thüringer Spitzenkandidatin der Partei Die Linke Foto: Flora Hallmann

Wenn ich Verantwortung tragen darf, werde ich mit meinem Mandat dafür sorgen, dass wir einen radikalen Einstieg in die Politik gegen den Klimawandel erreichen und dass kein Mensch mehr arm sein muss.

Was würde sich durch Ihr Mandat konkret verändern? Jugend fragt, Politik antwortet: Was würde sich durch Ihr Mandat ändern?

Gerald Ullrich (FDP)

Gerald Ullrich, Thüringer Spitzenkandidat der FDP Foto: Philipp Brendel

Natürlich steckt sich jeder gewisse Ziele. Bei mir sind das die Ziele, gerade für Thüringen, für den Wald mehr zu tun. Weil ich mich im Bereich Energie auskenne.

Dort über Dinge zu reden, die uns wirklich dazu führen, auf der einen Seite weniger Energie zu verbrauchen und weniger CO 2 auszustoßen.

Und auf der anderen Seite mir Gedanken zu machen, was wir mit dem CO 2 , was wir in ferner Zukunft noch ausstoßen, machen können. Wie ich es umweltfreundlich in einer Form verarbeiten kann. Und die Förderung von jungen Unternehmen, von Gründern.

Stephan Brandner (AfD)

Stephan Brandner, Thüringer Spitzenkandidat der AfD Foto: Flora Hallmann

Mir geht es darum, als Direktkandidat die Region Ost-Thüringen zu vertreten und bekannt zu machen. Hier ist großes Potenzial versteckt und bisher wurde die Region schwer vernachlässigt.

Mein Schwerpunkt in der letzten Legislaturperiode war die Rechtspolitik, das werde ich auch weitermachen.

Den Altparteien auf die Finger klopfen, wenn sie sich an Freiheit, Demokratie und Grundrechten vergreifen, so wie ich das in den letzten anderthalb Jahren gemacht habe.

Carsten Schneider (SPD)

Carsten Schneider, Thüringer Spitzenkandidat der SPD Foto: Felix Apel

Wenn ich das Mandat in Erfurt gewinne, gibt es eine Stimme mehr im Bundestag, die sicher ist für einen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde.

Erhöht von 9,60 Euro auf 12 Euro.

Und die gibt es nur mit der SPD.

(Anm. der Redaktion: Eine Erhöhung des Mindestlohns fordern noch weitere Parteien, zum Beispiel die Grünen und die Linke.)

Christian Hirte (CDU)

Christian Hirte, Thüringer Spitzenkandidat der CDU Foto: Martin Debes

Ich habe ja das Privileg, schon viele Jahre Politik in Berlin mitgestalten zu können. Und ich würde das weitermachen, was ich bisher gemacht habe: mich ganz stark für die eigene Region einsetzen. Ich engagiere mich, dass Sportstätten, dass Schulen Geld bekommen.

Ich engagiere mich seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen Energie-, Klima-, Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Das ist auch ganz wichtig für unser Land, dass wir vernünftige Energie- und Klimapolitik, Ökologie, Ökonomie und das Soziale unter einen Hut bekommen. Das will ich auch künftig mitgestalten.

Alle Fragen und die Antworten der Politikerinnen und Politiker:

Was tun Sie für junge Menschen, die sich in der Corona-Zeit von der Politik vergessen gefühlt haben?

Warum muss ich mich impfen lassen, um meine Freiheit zurückzubekommen?

Warum muss Deutschland das Klima retten, aber größere Verursacher werden nicht zur Verantwortung gezogen?

Warum hört die Politik nicht auf die Wissenschaft?

Was tun Sie, um das Klima für zukünftige Generationen zu retten?

Warum verdienen Auszubildende in sozialen Berufen so wenig Geld?

Warum verdienen Pflegekräfte so wenig, trotz ihres harten Jobs?

Was tun Sie gegen Bildungsungerechtigkeit?

Welche Lösungen haben Sie im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus?

Lesen Sie hier mehr Jugend fragt-Artikel.