Landrat von Hildburghausen nach Morddrohung unter Polizeischutz

In der Facebook-Nachricht hieß es laut MDR Thüringen, dass sich Hildburghausens Landrat Thomas Müller „einen Strick nehmen“ solle. Dabei könne man ihm auch behilflich sein. Die Polizei ermittelt.

Hildburghausen. Der Landrat des Kreises Hildburghausen, Thomas Müller (CDU), hat eine Morddrohung erhalten. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wurde die Drohung auf Facebook verbreitet.

Der Landrat des Landkreises, Thomas Müller, steht seit Donnerstag unter Polizeischutz. Er sei zuvor in den sozialen Medien beleidigt und bedroht worden und habe Anzeige erstattet, sagte ein Sprecher der Polizei in Erfurt am Donnerstagabend.