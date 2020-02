Landrat Werner Henning: „Meine Haltung bleibt die gleiche“

Die Ereignisse im Land verfolgt Landrat Werner Henning (CDU) intensiv und hat sich dazu mehrfach geäußert, auch nach der Landtagswahl am 27. Oktober. Im Grunde sei seine Haltung – nach wie vor – die gleiche. „Ich nehme das Wahlergebnis als ein rein faktisches Resultat zur Kenntnis und erwarte nun eine technische Umsetzung in dem kulturellen Kontext der uns mehrheitlich tragenden Wertvorstellungen“, erklärte er am Mittwoch.

„Politische Feilschereien“

Was er ablehne, „das sind quasi neue politische Feilschereien, welche unsere Wählerstimmen auf einem Basar verhökern. Nach dem Wahlergebnis hat Herr Ramelow den Auftrag erhalten, eine Regierung zu bilden. Das soll er nun auch tun.“ Von der CDU erwartet er, dass sie den Wählerauftrag respektiert und sich dessen Umsetzung nicht weiter in den Weg stellt. Alles andere seien Spielchen, so der Landrat, die ihn noch fassungsloser machen würden, als er es ohnehin schon sei.

Henning nimmt auch zu einem am Mittwoch im gedruckten Lokalteil dieser Zeitung erschienenen Leserbrief Stellung, in dem er nicht nur für die Aussage „Ich hätte Ramelow gewählt“ kritisiert wird, sondern auch dafür, dass er wohl vergessen habe, wie es im Sperrgebiet war, dass er vor 30 Jahren als erster mit in Heiligenstadt auf der Bühne gestanden, gegen die SED gewettert habe und „durch die CDU einen guten Posten“ bekam.

Pragmatische Herangehensweise

Er habe in seiner Bewerbungsrede zur Wahl für den Vorsitz des Rates des Kreises Heiligenstadt vom 22. November 1989 nachgelesen, so Henning. Darin habe er vom „Credo der Nächstenliebe und Aufrichtigkeit in den beginnenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und einer pragmatischen Herangehensweise“ gesprochen. Inhaltlich, sagt er, habe er sich zu „einer Koalition der Vernunft zwischen allen Demokraten“ bekannt. „Der Mensch ist eben nicht Eigentum einer Partei oder eines Staates. Diese sind nur Diener am Volk und werden dann gefährlich, wenn sie sich über das Volk erheben und selbst Zweck werden […] Beginnen wir mit der harten Arbeit am Aufbau eines liberalen Gemeinwesens; doch sei auch ein jeder korrekt, wenn die eigene Toleranz gegenüber anderen Meinungen gefordert ist […] In dieses Weltbild hinein passen nicht nur wirkliche Christen, hier hinein gehören alle wirklichen Humanisten – ungeachtet ihrer speziellen Überzeugung.“

„Unannehmbares Verhalten der CDU-Fraktion“

Und Henning sagt: Es sei kein „gegen die SED wettern“ gewesen, sondern eine Erklärung, wofür er stehe. Er habe auch durch die CDU keinen „guten Posten“ bekommen, sondern sei damals um die Kandidatur gebeten worden. Er erinnert daran, dass der „Posten“ alle sechs Jahre „ausgeschrieben“ wurde und die Bürger ihn in geheimer Wahl bestätigten. „Beurteilen Sie nun selbst, ob dieser Maßstab es rechtfertigt, mich in der praktizierten Weise von dem in meinen Augen völlig unannehmbaren Verhalten der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag vom 5. Februar 2020 abzuwenden“, sagt er. Wenn er darin richtig läge, wäre alles andere, was er über die Wählbarkeit von Bodo Ramelow gesagt habe, „die korrekte Befolgung“ seines Anspruches, der sich nicht geändert habe.

Die Einlassungen des Leserbriefschreibers zum Grenzgebiet, den „vielen Mauertoten, Verletzten, Stasifolterungen, Familienschicksale und so weiter…“ teilt er. Dennoch sei es nicht richtig, „diese schlimmen Geschehnisse Bodo Ramelow und seinen Linken im Thüringer Landtag quasi mit anzulasten“. Man lebe heute unter völlig anderen Verhältnissen. „Und dennoch ist das Böse immer konkret und kann – wie wir in der Geschichte sehen – immer einmal die Farbe wechseln“, so Henning.