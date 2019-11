Landtagsvize-Kandidaten: Bei der CDU setzt sich Worm gegen Meißner durch

Die Landtagsfraktionen haben sich eine knappe Woche vor der ersten Sitzung des 7. Thüringer Landtags auf die Kandidaten für die Ämter der Parlamentsvizepräsidenten verständigt. Die CDU-Fraktion schlägt Henry Worm vor. Der 56-Jährige Ingenieur gehört dem Parlament seit 2004 an und setzte sich überraschend mit 12 zu 8 Stimmen gegen die Abgeordnete Beate Meißner durch. Worm, der gleichstellungspolitischer Sprecher der Fraktion ist, hatte seine Ambitionen erst kurz vor der Wahl öffentlich gemacht. Bis dahin war lediglich die Bewerbung Meißners bekannt gewesen. Sie wurde von Fraktionschef Mike Mohring vorgeschlagen.

Ein Fraktionssprecher versuchte anschließend, der Deutung entgegenzutreten, es handele sich bei der Personalie um eine weitere Schlappe Mohrings. „Hätte es mehrere Bewerber gegeben, hätte Mohring mehrere Bewerber vorgeschlagen“, sagte er.

Mit der Nominierung Worms dürfte die Fraktion allerdings in Erklärungsnot kommen. Bislang schien es fraglich, dass die CDU-Abgeordneten die von der Linke als Landtagspräsidentin vorgeschlagene Infrastrukturministerin Birgit Keller bei der konstituierenden Landtagssitzung am 26. November wählen würden, weil diese einst SED-Funktionärin war. Allerdings war auch Worm von 1982 bis 1989 Mitglied der SED.

CDU fordert, dass Keller vor Wahl als Ministerin entlassen wird

Die CDU-Fraktion fordert, dass Keller vor ihrer Wahl aus dem Ministeramt entlassen wird. Auch die Linkspartei habe 2009 verlangt, dass die damalige Finanzministerin Birgit Diezel (CDU) vor ihrer Wahl zur Parlamentspräsidentin aus ihrem Ministeramt entlassen werde, so Mohring. „Wir finden diesen Vorschlag richtig und haben Frau Keller das mitgegeben.“ Es gehe darum, das Prinzip der Gewaltenteilung einzuhalten. Bei ihrer nächsten Sitzung werde die Fraktion entscheiden, wie man sich zur Wahl Kellers verhalten werde.

Die AfD-Kandidatin für das Vizeamt heißt Tosca Kniese. Die 41-jährige Wirtschaftsjuristin wurde am 27. Oktober erstmals in den Landtag gewählt. Ob Kniese, die Prokuristin in einem mittelständischen Betrieb ist, eine Mehrheit im Landtag finden wird, scheint fraglich. Vor allem bei Linken, SPD und Grünen gibt es erhebliche Vorbehalte gegen die AfD. „Ich für meinen Teil sage, jemand der für Björn Höcke und die AfD in Thüringen kandidiert, der weiß was er tut. Deswegen wird es für mich keine Wahl eines AfD-Vizepräsidenten geben“, betonte Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow.

Die FDP-Fraktion nominiert Dirk Bergner. Der 54-jährige Bauingenieur ist stellvertretender Landesvorsitzender sowie Fraktionsvize und ehrenamtlicher Bürgermeister von Hohenleuben (Landkreis Greiz). Er gehörte dem Parlament schon von 2009 bis 2014 an. „Damit übernimmt ein erfahrener Parlamentarier dieses Amt“, sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Kemmerich dieser Zeitung. „Dirk Bergner ist bekannt durch seinen ruhigen, sachlichen und kompetenten Politikansatz und wird das Parlament bereichern.“

Fünf statt bisher zwei Landtagsvizepräsidenten

Bei der SPD wird man Dorothea Marx ins Rennen schicken, die zurzeit schon Vizepräsidentin ist. Für die Grünen soll die Parlamentarische Geschäftsführerin Astrid Rothe-Beinlich antreten.

Zum ersten Mal werden dem Vorstand des Landtags neben der Präsidentin fünf Vizepräsidenten angehören, weil Linke, SPD, Grüne, CDU und FDP der Ansicht sind, dass alle Fraktionen in dem Gremium vertreten sein sollten. Die AfD kritisierte die Vergrößerung. Bislang gab es zwei Vizeposten. Demnach hätte die Linke als stärkste Kraft den Präsidenten, AfD und CDU jeweils Stellvertreter stellen können. Die jedoch würden sich gegenseitig blockieren, hieß es. Zu Mehrkosten soll der personelle Aufwuchs nicht führen, weil die Zuschläge für die Vizepräsidenten entsprechend gekürzt werden.