Landtagswahl auf September verschoben

Die Neuwahl des Thüringer Landtags soll gemeinsam mit der Bundestagswahl am 26. September stattfinden. Darauf einigten sich am Donnerstagabend die Fraktions- und Parteispitzen von Linke, CDU, SPD und Grünen in fast fünfstündigen Verhandlungen. Es sei unmöglich, während der Hochphase der Pandemie die Selbstauflösung des Parlaments zu beschließen, und wie geplant am 25. April zu wählen, hieß es übereinstimmend.

Bei dem Treffen, das zum Redaktionsschluss dieser Zeitung noch nicht beendet war, wurde lange über den Alternativtermin gestritten. CDU und Grüne favorisierten den 26. September. Linke und SPD wollten bereits am 18. Juli oder früher wählen.

Debattiert wurde auch darüber, wie der Stabilitätspakt fortgesetzt wird, den die vier Fraktionen im März 2020 geschlossen hatten. Linke, SPD und Grünen bestanden auf der Zusage der CDU, dass sie auch weiterhin nicht gegen die Minderheitskoalition im Parlament abstimmt – und somit nicht AfD und FDP zur Mehrheit verhilft. Zudem sollten konkrete Vorhaben wie die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs vereinbart werden.

Konsens bestand aber in jedem Fall darüber, dass in diesem Jahr der Landtag neu gewählt werden soll, obwohl die reguläre Wahlperiode erst im Jahr 2024 endet. Bisher war vereinbart, dass sich der Landtag mit Zweidrittel-Mehrheit auflöst. Dafür wären mindestens 60 von 90 Stimmen nötig; Linke, CDU, SPD und Grüne verfügen gemeinsam über 63 Mandate und können sich daher nur wenige Abweichler leisten.

Theoretisch ist auch möglich, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Vertrauensfrage stellt. Diese Regelung war aber bisher durch den Pakt von Union mit Rot-Rot-Grün ausgeschlossen.

Lesen Sie auch:

Diskussion um Thüringer Neuwahltermin in der Corona-Pandemie

Entscheidung zu Termin für Neuwahl in Thüringen soll heute gefällt werden

Flächendeckende Briefwahl für Landtagswahl in der Pandemie vorgeschlagen