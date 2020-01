Leitartikel: Rot-Rot-Grün vor der zweiten Staffel

Die SPD sagte am Freitag Ja zum Koalitionsvertrag. Der grüne Parteitag stimmte am Samstag zu. Es besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass die linke Mitgliedschaft, die gerade befragt wird, mit ebenso großer Mehrheit zustimmen wird.

In wenigen Wochen dürfte also die nächste rot-rot-grüne Regierung stehen. Wenn der Landtag den Linken Bodo Ramelow, wofür vieles spricht, in der kommenden Woche als Ministerpräsident bestätigt, kann die Arbeit beginnen.

Allerdings, das wissen alle Beteiligten, wird sehr vieles sehr anders als vor fünf Jahren sein. War die erste rot-rot-grüne Regierung 2014 ein lange vorbereitetes Experiment, zu dem es noch eine bürgerlich geführte Alternative gab, ist ihre Neuauflage ein unkalkulierbares Wagnis aus Mangel an anderen sinnfälligen Optionen.

Die Konstruktionsprobleme sind offenkundig. Da ist zum einen, natürlich, die fehlende Mehrheit im Landtag. Niemand weiß, wie sich eine Dreiparteienregierung dauerhaft mit zwei anderen Parteien einigen und dabei die zweitgrößte Fraktion ignorieren soll.

Streit zwischen SPD und Grünen

Hinzu kommt, dass ein stolzer Wahlgewinner mit zwei verunsicherten Wahlverlierern koaliert, die sich außer Beschimpfungen nichts gegenseitig gönnen wollen. Es sei, sagte der SPD-Landeschef auf dem Parteitag, Vertrauen verloren gegangen und verwies auf den leeren grünen Gästeplatz.

Das einzige, was SPD und Grüne aktuell zu einen scheint, ist die Angst, in der zweiten Staffel der erfolgreichen Bodo-Ramelow-Show von Nebendarstellern zu Komparsen herabgestuft zu werden. Dass diese Angst einen rationalen Kern hat, wird allein schon durch die Beflissenheit belegt, mit der die Linke das Gegenteil behauptet.

Doch es hilft alles nichts. Vorerst geht es darum, die Selbstzerstörungskräfte der Demokratie klein zu halten, mit einer Regierung, die das Land professionell verwaltet und einem Parlament, das die alten Regeln neu interpretiert – und das Kompromisse ohne Profilverlust ausverhandeln kann.

Das wird schwierig genug.

Ministerposten bei Linke-Basiskonferenz kein Thema