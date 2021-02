Lockdown-Ausstieg: Diese Regeln plant die Landesregierung

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte angekündigt, dass das Kabinett an diesem Dienstag über einen Stufenplan für Thüringen entscheiden will.

Ein Fünf-Stufen-Plan soll künftig regeln, wie stark das öffentliche Leben während der Corona-Pandemie in Thüringen eingeschränkt wird. So sieht es ein 19-seitiges Papier vor, das die Staatskanzlei am Sonntag an die Mitglieder der Landesregierung versendete. Zusammen mit einer elfseitigen Tabelle, in der die Einzelmaßnahmen aufgelistet sind, liegt es dieser Zeitung vor. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog