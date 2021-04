Lockerung für vollständig Geimpfte in Pflegeheimen geplant

Erfurt Die Lockerungen sollen für Bewohner und Besucher gelten. Es gibt jedoch Einschränkungen.

Mit den geplanten Lockerungen für bereits gegen Covid-19 geimpfte Menschen sollen in Thüringen auch die Corona-Regelungen in Pflegeheimen geändert werden. Das gelte sowohl für die Testpflicht als auch für Besucher von Pflegebedürftigen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. So solle bei vollständig geimpften oder nach einer Corona-Infektion genesenen Besuchern künftig kein Corona-Test mehr nötig sein, wenn die besuchten Heimbewohner ebenfalls über den kompletten Impfschutz verfügen oder die Infektion überstanden haben. Alle aktuellen Informationen aus Thüringen in unserem Corona-Blog

Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer neuen Corona-Landesverordnung, die Lockerungen für Geimpfte und Genesene vorsieht und nach Beratungen in den zuständigen Landtagsausschüssen am 5. Mai in Kraft treten soll. Als genesen von einer Corona-Infektion gilt man, wenn die Infektion mindestens 28 Tage und nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Zum vollständigen Impfschutz gehören zwei Einzelimpfungen, von denen die zweite 14 Tage zurückliegen muss.

Bei zweifach geimpften oder genesenen Beschäftigten soll die Testpflicht gelockert werden. Sie sollen nur noch zu einem wöchentlichen Corona-Test verpflichtet sein; die derzeit geltende Corona-Landesverordnung sieht noch drei verpflichtende Tests pro Woche vor. «Wir wollen damit eine gewisse Sicherheit schaffen», begründete die Ministeriumssprecherin den nicht vollständigen Verzicht auf Tests. Diese Regelungen sollten unabhängig von der Inzidenz gelten.

In Regionen mit einer Corona-Inzidenz über 100 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner sollen geimpfte oder genesene Pflegebedürftige künftig zwei registrierte Besuchspersonen im täglichen Wechsel empfangen dürfen. Bei Inzidenzen über 200 bleibt es bei der Regelung, dass eine Besuchsperson wöchentlich wechseln darf. Wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote in Pflegeeinrichtungen - auch mit nicht geimpften Menschen - sind in Thüringen bereits jetzt möglich.