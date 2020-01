Maaßen zur Ministerpräsidentwahl in Thüringen: Wer uns wählt, ist schnurz

Der im Eichsfeld übliche Feldgieker und die mittlerweile ebenfalls fast obligatorische Flasche Whisky wird diesmal im Koffer verpackt. Aus einem simplen Grund: Der Gast reist in der Regel mit dem Zug, da trägt sich der Koffer leichter. Eingeladen hat die Thüringer Werteunion.

Gekommen sind viele prominente Gäste – und als Hauptredner der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Der betritt im eichsfeldischen Niederorschel die Bühne mitten in einer Phase, in der der ehemalige Thüringer CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus eine „Projektregierung“ mit der Linkspartei ins Gespräch gebracht hat. Maaßen stellt sich dagegen: „Es würden noch mehr Wähler der CDU zur AfD gehen.“ Diesen Satz hört der Landrat Werner Henning (CDU) nicht mehr. Er spricht ein Grußwort, noch bevor Maaßen überhaupt im Eichsfeld angekommen ist.

Henning ist jener Landrat, der schon zeitig nach der Landtagswahl eine Koalition von Linkspartei und Union ins Spiel gebracht hat. In Niederorschel zeigt er sich einigermaßen überrascht, weil er zu einem Stammtisch der Werteunion eingeladen war, von der Resonanz auf die Veranstaltung und darüber, dass die Werteunion schon eine eigene Gruppe innerhalb der Partei sei.

Um Werte bemühen - nicht Werte beanspruchen

Henning, dem zunächst merklich unangenehm scheint in der Runde, wird deshalb recht deutlich: „Das Werte von Parteien in Besitz genommen werden, damit tue ich mich schwer, das ist nicht meine Welt.“ Gekommen sind am Mittwochabend Landtagsabgeordnete, Bürgermeister, aber zum Beispiel auch Vera Lengsfeld und der ehemalige Weimarer Land-Landrat Hans-Helmut Münchberg (pl) sowie der Werteunion-Bundesvorsitzende Alexander Mitsch.

Henning nimmt Werteunion dann auch wörtlich und auseinander. Zwischen „Werten und Union“ gebe es überhaupt keinen Dualismus, sagt er. Gleichwohl macht er klar: „Wir müssen uns bemühen um Werte. Wahrheit, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit und Aufrichtigkeit - das seien Werte.“ Niemand aber könne für sich in Anspruch nehmen, den einzigen Wert zu besitzen. Das ist Hennings Replik auf Lessing, über den er seine Dissertation schrieb.

Hans-Georg Maaßen und Landrat Werner Henning gehen aneinander vorbei. Sie haben ganz andere Ansichten zum Umgang mit dem Landtagswahlergebnis in Thüringen und der Linkspartei. Foto: Foto: Eckard Jüngel

Emotionale Debatte zwischen Lengsfeld und König

Maaßen spricht indes viel über die Entwicklungen in der Flüchtlingspolitik seit 2015. Es gebe ein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit, er nennt das Thema Abschiebungen als Beispiel. Außerdem gebe es eine „Moralisierung des Rechts“, was sich an „Fridays for Future“ erkennen lasse. Es gebe schließlich keine Ausnahme von der Schulpflicht.

In der Debattenrunde kommt es dann zur emotionalen Auseinandersetzung – zwischen dem Thüringer Landtagsabgeordneten Thadäus König und Vera Lengsfeld. Der Eichsfelder macht klar, dass für ihn weder eine Unterstützung der Linken infrage kommt, noch eine wie auch immer geartete Abhängigkeit von Stimmen der Höcke-AfD.

Er habe gegen Höcke kandidiert und sich stundenlang von AfDlern im Wahlkampf beschimpfen lassen. Lengsfeld hält ihm entgegen, dass er sich nicht aussuchen könne, von wem er sich wählen lasse – und es gehe nicht um Björn Höcke, sondern um die Wähler der AfD.

CDU-Ministerpräsident als Ziel

Zuvor schon hat Hans-Georg Maaßen klar gemacht, dass es bei der Regierungsbildung in Thüringen nur darum gehe, dass die Landesregierung von einem Christdemokraten angeführt werde: Warum stelle die CDU keinen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten auf? Warum nutze sie nicht die Chance, eine eigene Minderheitsregierung anzuführen und sich möglicherweise von der AfD mitwählen zu lassen? Maaßen macht klar: „Ich bin der Meinung, dass ist eine Phantomdiskussion, die wir hier führen. Es geht hier nicht um die AfD. Wer letztlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, das sollte uns Schnurz sein.“

Übrigens: Der Name Mike Mohring, derzeit Landes- und Fraktionschef, fällt am ganzen Abend nur einmal, und dann abwertend.

Bezeichnend für den Zustand der Thüringer Union ist eine Antwort der Landtagsabgeordneten Christina Tasch, die auf die Frage, wie es weitergeht in Thüringen, antwortet: „Ich weiß es nicht.“ Auch am Ende dieses Abends, der bis weit nach 21 Uhr dauert, bleiben viele Fragen unbeantwortet.