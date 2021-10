Mario Voigt als CDU-Fraktionsvorsitzender wiedergewählt

CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt wurde in seinem Amt bestätigt.

Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt ist in seinem Amt bestätigt worden. Der 44-Jährige erhielt bei turnusmäßigen Wahlen des gesamten CDU-Fraktionsvorstandes am Mittwoch 17 Ja- und eine Nein-Stimme bei einer Enthaltung, wie die Thüringer CDU-Fraktion mitteilte. Die Christdemokraten haben im Thüringer Landtag 21 Sitze. Zwei Abgeordnete fehlten bei der Abstimmung.

Wiedergewählt wurden auch Andreas Bühl als parlamentarischer Geschäftsführer, Christian Tischner, Raymond Walk und Christoph Zippel als stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Beate Meißner, Volker Emde und Stefan Schard als Beisitzer. Bühl gehörte zu den beiden abwesenden Abgeordneten, er ließ sich per Video zuschalten, konnte aber an der Abstimmung nicht in Abwesenheit teilnehmen, wie ein Sprecher erläuterte.