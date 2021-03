Masken und Geschäfte: Thüringer CDU um Souveränität bemüht

Erfurt. Wie sich die Thüringer CDU nach dem Fall Hauptmann in Selbstaufklärung versucht. Nach dessen Rücktritt gibt es Gerüchte, dass da noch mehr kommen könnte.

Es gab viel zu bereden am Mittwochvormittag in der Sitzung der CDU-Fraktion im Landtag. Teils saßen die Abgeordneten im Fraktionssaal, teils waren sie per Video und Telefon zugeschaltet, um über die eigene Partei zu sprechen.