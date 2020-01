Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Matthias Hey: „Sehr absurd und sehr dreist“

Matthias Hey war am Mittwoch sichtbar erleichtert, dass die Verhandlungen mit Linken und Grünen über die künftigen Zuschnitte der Ministerien am Abend zuvor abgeschlossen werden konnten. Dass es dabei alles andere als harmonisch zuging, daran ließ der SPD-Fraktionschef im Thüringer Landtag keinen Zweifel. Seit Freitag hatten die Partner in drei Verhandlungsrunden viele Stunden miteinander gerungen. Für das Trio, das seit 2014 eine Koalition bildet, reicht es jetzt nur noch zu einer Minderheitsregierung. Es fehlen vier Stimmen.

Vor allem die Grünen stellten trotz ihrer Verluste bei der Landtagswahl Forderungen, die Linke und SPD als überzogen wahrnahmen. Hey sagte dazu: „Es gab Szenen, das sage ich ganz deutlich, die waren sehr absurd und sehr dreist.“ Sollten die Grünen eine Strategie verfolgt haben, habe er sie nicht verstanden. „Es war manchmal ein babylonisches Redegewirr“, so der Sozialdemokrat. Im Großen und Ganzen bleiben die Ministerien identisch. Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow sagte, sie gehe davon aus, dass die bisherigen Linke-Minister „nicht in Frage stehen“ und ihre Posten behalten. Benjamin-Immanuel Hoff werde weiterhin eine „bedeutende Rolle spielen“. Sie gehe davon aus, dass er weiterhin Chef der Staatskanzlei und Kulturminister bleibe. Parteitage sollen rot-rot-grünes Wagnis absegnen Um das rot-rot-grüne Wagnis endgültig von der Basis absegnen zu lassen, werden bei SPD und Grünen am Freitag beziehungsweise Samstag Parteitage darüber abstimmen. Die Linken haben eine Mitgliederbefragung gestartet. Doch neben dem nun immer mehr an Kontur gewinnenden rot-rot-grünen Bündnis spielte an diesem Tag vor allem die Wahl des Ministerpräsidenten eine Rolle. Die Thüringer Verfassung besagt zwar, dass im dritten Wahlgang gewählt ist, „wer die meisten Stimmen erhält“. Allerdings gibt es unterschiedliche juristische Auffassungen, was das bei nur einem Kandidaten bedeutet. Im Kern geht es um die Frage, ob Bodo Ramelow, der sich als amtierender Ministerpräsident erneut zur Wahl stellen will, auch dann gewählt ist, wenn er als einziger Kandidat im dritten Wahlgang mehr Nein- als Ja-Stimmen bekommt. Bei zwei oder mehr Kandidaten im dritten Wahlgang gilt die Verfassung als eindeutig: Gewählt ist dann, wer mehr Stimmen als die anderen hat. AfD könnte linken Ministerpräsidenten gerichtsfest ins Amt verhelfen Die CDU hatte angekündigt, einen Antrag im Landtag stellen zu wollen, um vom Parlament klären zu lassen, welche Bedingungen für die Wahl des Ministerpräsidenten gelten sollen. „Je unklarer die Mehrheitsverhältnisse sind, desto klarer müssen die Regeln sein“, sagte CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring. Weil AfD-Fraktionschef Björn Höcke ankündigte, dass seine Fraktion einen eigenen Kandidaten aufstellen wolle, könnte sich die Aufregung um die Auslegung der Verfassung erledigen. „Wir brauchen einen Kandidaten, hinter dem sich eine bürgerliche Mehrheit versammeln kann“, sagte Höcke. Damit würde am Ende wahrscheinlich kurioserweise die AfD einem linken Ministerpräsidenten gerichtsfest ins Amt verhelfen. Sowohl FDP-Chef Thomas Kemmerich als auch Mohring machten klar, dass ihre Fraktionen weder Ramelow noch einen AfD-Kandidaten wählen würden. Höcke brachte eine Verfassungsänderung ins Spiel, um auch bei künftigen Ministerpräsidentenwahlen Rechtssicherheit zu haben. Dafür wäre eine Zweidrittel-Mehrheit im Landtag nötig. Rot-Rot-Grün einigt sich: Wer welches Ministerium bekommt Liveblog Regierungsbildung: Verfassungsrechtler hält Ramelow-Wahl mit mehr Nein- als Ja-Stimmen für möglich