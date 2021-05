Gewalt gegen Polizisten ist in Thüringen leider keine Seltenheit. (Symbolbild)

145 Polizisten wurden 2020 in Thüringen im Einsatz verletzt

Erfurt Leider ist auch in Thüringen eine unvermindert hohe Bereitschaft zur Gewalt gegen Polizeibeamte im Einsatz zu beobachten.

In Thüringen sind im vergangenen Jahr 145 Polizeibeamte bei Einsätzen verletzt worden. Davon seien 16 Straftaten der politisch motivierten Kriminalität zuzuordnen, hieß es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Innenpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Raymond Walk. 2019 war im Freistaat mit 180 verletzten Beamten ein Höchststand verzeichnet worden.

Das Gesamtaufkommen der Straftaten, denen Polizisten zum Opfer fielen, stieg laut dem Innenministerium von 2019 auf 2020 um 279 Fälle. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Thüringen den Angaben zufolge 1058 Straftaten gegen Polizisten verzeichnet. Es sei eine unvermindert hohe Bereitschaft zur Gewaltanwendung gegen Polizeibeamte im Einsatz zu beobachten, hieß es.

In Thüringen war es zuletzt bei Protestaktionen in Schmalkalden und am 1. Mai zu Angriffen auf Polizisten bekommen, bei denen mehrere Beamte verletzt wurden.