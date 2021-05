Ministerpräsident Ramelow für eine Wiederwahl Steinmeiers als Bundespräsident

Erfurt Bodo Ramelow (Linke) unterstützt eine Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten. Bei der ersten Wahl sah das noch ganz anders aus.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich einem Bericht zufolge für die Wiederwahl Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten im kommenden Jahr ausgesprochen. Steinmeier leiste in diesem Amt eine gute Arbeit, sagte Ramelow der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Er hat das Land in der schwierigen Phase der Pandemie gut geführt. Wie er mit den Menschen umgeht, überzeugt mich. Eine solche Persönlichkeit können wir gerade auch in der Zeit nach der Pandemie, wenn wir einiges aufarbeiten müssen, gut gebrauchen.»

Die Amtszeit Steinmeiers als Bundespräsident endet im nächsten Frühjahr. Im Jahr 2017 hatte die Linke gegen den Sozialdemokraten und früheren Außenminister gestimmt und einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Ramelow sagte der Online-Ausgabe der «FAZ», er habe seine Sicht inzwischen geändert. Er wolle seine Partei bitten, Steinmeier eine zweite Amtszeit zu ermöglichen. Er mache seinen Vorschlag «ausdrücklich als Ministerpräsident, nicht als Parteipolitiker».