Nach der Wahl: Ministerpräsident ohne Minister

Damit hatten die wenigsten gerechnet: Statt Bodo Ramelow (Linke) ist nun plötzlich Thomas Kemmerich (FDP) Ministerpräsident von Thüringen. Was heißt das? Wir versuchen, auf die wichtigsten Fragen Antworten zu geben.

Wie konnte das passieren?

Die Wahl war geheim, deshalb lässt sich nur bedingt mutmaßen. Fest steht aber: Die AfD-Fraktion hat die Öffentlichkeit und zumindest einen Teil der Abgeordneten ausgetrickst. Sie stellte im dritten Wahlgang, in dem eine einfache Mehrheit für die Wahl des Ministerpräsidenten reicht, zwar wieder ihren Kandidaten Christoph Kindervater auf, mit dem sie schon in den beiden Wahlgängen davor angetreten war. Doch der parteilose Dorfbürgermeister aus Sundhausen im Unstrut-Hainich-Kreis diente nur noch als Strohmann: Er bekam keine einzige Stimme.

Stattdessen wählten wohl alle oder fast alle AfD-Abgeordneten FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich, der erst im dritten Wahlgang angetreten war. Zusammen mit den meisten Stimmen von CDU und FDP waren das 45 Stimmen – und damit eine mehr als die 44, die der da noch geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erhielt.

War damit Kemmerich automatisch Ministerpräsident?

Nein, er musste die Wahl annehmen – was er auch tat. Nach seiner Vereidigung vor den Abgeordneten war er dann endgültig im Amt.

Was ist mit dem Kabinett?

Das ist formal erst einmal allein Kemmerichs Problem. Artikel 70 der Verfassung ist eindeutig: „Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Minister. Er bestimmt einen Minister zu seinem Stellvertreter.“ Der FDP-Chef hatte am Dienstag erklärt, dass er im Fall seiner Wahl gerne die SPD-Minister für Finanzen, Wirtschaft und Innen im Amt behalten würde. Doch die Sozialdemokraten lehnten kategorisch ab. Auch die Grünen wollen sich nicht beteiligen.

Damit muss Kemmerich nun so schnell wie möglich neun befähigte Frauen und Männer für die Staatskanzlei und die acht Fachministerien finden. Hinzu kommt die Besetzung von derzeit 12 Staatssekretärsposten und anderer hochrangiger Stellen wie dem Regierungssprecher. Die aktuelle Landesregierung ist mit der Wahl Kemmerichs automatisch nicht mehr geschäftsführend im Amt.

Wird jetzt die FDP die gesamte Regierung stellen?

Nein. Die CDU scheint derzeit bereit, in die Regierung einzusteigen, allerdings muss hier die Landespartei, wie die Äußerungen der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und ihres Generalsekretärs Paul Ziemiak zeigen, mit beträchtlichem Widerstand aus der Bundespartei rechnen. Falls sich die hiesige Union nicht darum schert, wonach es derzeit aussieht, dürfte Kemmerich ein Kabinett aus Liberalen, Christdemokraten und Parteilosen bilden. CDU-Landeschef Mike Mohring könnte zum Beispiel Finanzminister und stellvertretender Ministerpräsident werden.

Und dann?

Dann darf Kemmerich vollumfänglich regieren. Eine Minderheitsregierung besitzt dieselben Rechte wie eine normale Regierung. Sie kann das Land verwalten, per Verordnungen und Erlassen regieren und im Bundesrat abstimmen.

Aber was ist mit Gesetzen?

Das ist die entscheidende Frage. Hier steht nun Kemmerich vor demselben Problem, vor dem Ramelow als Chef einer Minderheitsregierung gestanden hätte: Um eigene Gesetzentwürfe im Landtag durchbringen zu können, braucht er die Mehrheit der Stimmen im Landtag. Bei Verfassungsänderungen sind es sogar zwei Drittel.

Kemmerichs Hürde ist noch deutlich höher als jene, die der Linke mit 42 rot-rot-grünen Stimmen hätte überwinden müssen. Für eine Mehrheit im Landtag sind bei Anwesenheit aller 90 Abgeordneten 46 Stimmen nötig. CDU und FDP verfügen aber gemeinsam nur über 26 Abgeordnete.

Das heißt: Die Minderheitsregierung braucht entweder die Zustimmung von der Linken mit ihren 29 Abgeordneten – oder von den 22 Abgeordneten der AfD. Vor allem beim Haushaltsgesetz für das Jahr 2021, in dem alle Ausgaben des Landes festgelegt werden, wird diese Mehrheitsfrage existenziell für die Regierung.

Haben CDU und FDP nicht ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzuarbeiten?

Ja, das haben sie. Kemmerich wiederholte dies nach seiner Wahl noch einmal – den Umstand ignorierend, dass diese Wahl vor allem wegen der Stimmen der AfD zustandekam. Es ist davon auszugehen, dass CDU und FDP Gesetze in den Landtag einbringen und dann bei Linke, SPD und Grünen um Zustimmung werben. Falls es die nicht gibt, wird das Gesetz entweder zurückgezogen, von einer Mehrheit abgelehnt – oder kommt mit der Hilfe der AfD zustande. Damit würde sich das Szenario der Ministerpräsidentenwahl ungefähr wiederholen. Die CDU-Fraktion stellte am Mittwoch in einer Mitteilung nach der Wahl zu den Gesetzen fest: „Nach Lage der Dinge werden dies wechselnde Mehrheiten sein.“

Aber könnte Kemmerich nicht auf die Linke zugehen?

Das wird schwierig, für beide Seiten. CDU und FDP haben bisher auch jede Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen. Wichtiger aber: Die Linke wird nach dem, was an diesem Mittwoch geschah, vorerst jedes Gespräch ablehnen. Dasselbe gilt für SPD und Grüne. Die drei bisherigen Koalitionsparteien fordern vielmehr den Rücktritt des Ministerpräsidenten. Auch Neuwahlen werden verlangt, nicht nur von Rot-Rot-Grün, sondern sogar von der Union im Bund.

Kann es denn dazu kommen?

Nur, wenn Kemmerich die Vertrauensfrage stellt und verliert – oder wenn zwei Drittel der Landtagsmitglieder das wollen. Beides erscheint aktuell nicht wahrscheinlich. Sowieso sitzt jetzt Kemmerich fest im Amt. Er kann gegen seinen Willen nur mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums abgesetzt werden: Das heißt, ein Gegenkandidat würde aufgestellt und erhielte die absolute Mehrheit. Auch nach Neuwahlen bliebe Kemmerich unbefristet geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist.

Das heißt, Kemmerich sitzt fest im Amt, und die AfD regiert zumindest wahrscheinlich indirekt mit?

An dieser Stelle muss unbedingt gesagt werden: In Thüringen ist traditionell fast alles möglich. So überraschend der FDP-Mann Ministerpräsident wurde, so überraschend können sich die politischen Gegebenheiten ändern. Der Druck auf CDU und FDP im Land aus Berlin ist enorm. Auch ein Rücktritt Kemmerichs ist nicht ausgeschlossen. Allerdings bliebe er auch dann im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist.

