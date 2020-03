Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Forderung nach mehr Sonderurlaub: Taubert appelliert an Solidarität Thüringer Polizeigewerkschafter

Die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert (SPD) stellt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in den Senkel – mit einem eindringlichen Appell an deren Solidarität gegenüber „den Menschen, die in Kurzarbeit in der Privatwirtschaft keine so komfortablen Regelugen wie der Öffentliche Dienst haben“. „Das ist mein Verständnis von Solidarität und gewerkschaftlichem Handeln“, sagte Taubert dieser Zeitung auf Anfrage. Gerade jetzt gelte es, die intensiv belasteten Beschäftigtengruppen „mit aller Kraft zu unterstützen“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Hintergrund ist eine von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) via Kurzvideo verbreitete Forderung nach einer Änderung der Thüringer Urlaubsverordnung. Demnach sollen Beamte und Angestellte beim Freistaat im Zuge der Corona-Krise statt bisher drei bis zu zehn Tage Urlaub erhalten. Christ: Vielzahl von Polizisten profitiert nicht von Notbetreuung Kai Christ, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Thüringen (GdP). Foto: Norman Meißner GdP-Landesvorsitzender Kai Christ sagte dazu auf Anfrage: „Es geht um Beamte und Angestellte, die mit dem Kinderbetreuung befasst sind.“ In der Videobotschaft war das nicht deutlich gesagt worden. Christ erklärte: „Der Ministerpräsident hat in der Corona-Krise Kreativität der Arbeitgeber im Umgang damit gefordert. Die Landesregierung lässt diese Kreativität selbst allerdings vermissen.“ Die geforderte Änderung der Urlaubsverordnung sei aus Sicht der GdP ohnehin nur ein „kleiner Beitrag, unseren Kolleginnen und Kollegen den Weg bis zum 19. April zu erleichtern“. Warum die überhaupt für Polizisten und Justizbedienstete angepasst werden soll, deren Kinder ja einen Anspruch auf Notbetreuung in den Einrichtungen hätten? „Eine Vielzahl profitiert davon nicht, weil die Notbetreuung sehr eng gefasst ist“, sagt Christ, der befürchtet, dass wegen der Coronakrise die Zahl der Krankentage bei der Polizei und in der Justizverwaltung drastisch zunehmen könnte. Bundesinnenministerium hat Regelung ausgeweitet Helmut Liebermann, Chef des Thüringer Beamtenbundes, hätte sich gewünscht, dass die Landesregierung sich bei den Beamten und Angestellten des Freistaates am Bundesinnenministerium orientiert. „Für uns ist das nicht verständlich“, sagte Liebermann. Er schränkt aber ein, dass die Polizei in Thüringen aus seiner Sicht eine ausreichende Regelung gefunden habe. Er sorge sich vielmehr um die anderen Beamten und Angestellten des Staates. Das Innenministerium des Bundes hatte eine Sonderurlaubsregelung ausgeweitet, die vorher drei Tage vorsah. Jetzt können die direkten Dienstvorgesetzten bis zu zehn Tagen und in Härtefällen mehr Tage Sonderurlaub genehmigen. Auch hier ist das Kinderbetreuungsproblem der Hintergrund. In Thüringen müssen die Beamten und Staatsbediensteten zunächst Überstunden abbauen, Resturlaub nehmen oder Minusstunden aufbauen beziehungsweise Jahresurlaub nehmen. In einem dieser Zeitung vorliegenden Dienststelleninformationsschreiben des Innenministeriums und des Finanzministeriums wird überdies auf die Möglichkeit der unbezahlten Freistellung verwiesen.