Neue Sprecherin im Thüringer Innenministerium

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat eine neue Sprecherin. Anne Bressem (37), SPD-Stadtchefin in Sondershausen und bisher Sprecherin bei der Bundeswehr, tritt die Nachfolge von Oliver Löhr an. Zum Verbleib des langjährigen Behördensprechers gab es keinen Kommentar aus dem Ministerium. Die neue Sprecherin ist Oberstleutnant der Reserve, hat Politikwissenschaften studiert und außer bei der Bundeswehr auch Erfahrungen als Mitarbeiterin eines SPD-Bundestagsabgeordneten gesammelt. Die in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) geborene Anne Bressem hat zwei Kinder und lebt nach eigenen Angaben in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft.