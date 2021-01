Erfurt Thüringens Migrationsminister will eine eigene Behörde für Flüchtlinge. Widerstand kommt aus dem Landesverwaltungsamt. Innenminister Georg Maier (SPD) zeigt sich offen.

Neues Landesamt für Flüchtlinge in Thüringen geplant

In Thüringen soll ein Landesamt für Flüchtlinge und Ausländer entstehen. Entsprechende Pläne will Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) am kommenden Dienstag im Kabinett vorstellen.

„Wir wollen das jetzt angehen“, bestätigte er auf Nachfrage Informationen dieser Zeitung. „Das neue Amt sollte sämtliche Zuständigkeiten für Migration und Integration von Flüchtlingen sowie Ausländerfragen zusammenführen“, sagte er.

Ziel ist offenbar auch, die Probleme im zentralen Erstaufnahmeheim des Landes in Suhl unter Kontrolle zu bekommen, in dem derzeit rund 400 Flüchtlinge untergebracht sind. Dort sind die Zuständigkeiten unklar, zuletzt hatte die Leitung mehrfach gewechselt.

Maier offen für die Pläne

Dies hängt auch mit dem Behördenaufbau zusammen. Bisher vollzieht die Migrationspolitik das Landesverwaltungsamt in Weimar, das dem Innenministerium zugeordnet ist. Das heißt: Adams hat die Fachaufsicht, Dienstherr ist aber Innenminister Georg Maier (SPD). Daraus ergaben sich immer wieder Zuständigkeits- und Kommunikationskonflikte.

Insgesamt beschäftigen sich in Weimar rund 30 Mitarbeiter mit Flüchtlingsfragen. Sie könnten den Kern des neuen Landesamts bilden. Hinzukommen sollen aus Sicht von Adams Beamte seiner Ministerialebene – aber auch Mitarbeiter, die sich unter Aufsicht des Kultus- und des Sozialministeriums um Integrationsfragen bei der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt kümmern.

Maier zeigte sich Informationen dieser Zeitung zumindest offen für die Pläne. Sein Landesverwaltungsamt leistet aber Widerstand. In einer internen Stellungnahme heißt, dass durch die neue Behörde neue Personalkosten entstünden und die Kommunikation mit den Kommunen erschwert werde. Auch politisch sei die Neugründung einer Behörde „schwer vermittelbar“.