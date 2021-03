Nordhausen: Stadt benötigt 400 Wahlhelfer

Die Südharzer Landratswahl ist am 25. April. Das Thüringer Landesverwaltungsamt will es so. Trotz der nach wie vor herrschenden Corona-Pandemie. Sollte auch eine Stichwahl erforderlich sein, so ist diese dann für den 9. Mai vorgesehen.

Im Stadtgebiet von Nordhausen muss die Stadtverwaltung diese Wahl vorbereiten und durchführen. Ohne die Hilfe der Bürger wird das nicht klappen. Denn für die insgesamt 42 Wahllokale benötigt die Stadt 400 Wahlhelfer.

„Um den Gesundheitsschutz der Wahlhelfer sowie der Bürger zu gewährleisten, werden wir zudem besondere Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen“, kündigt Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) an.