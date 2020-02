Bereits in der letzten Woche gab es in Erfurt zahlreiche Demonstrationen gegen die Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten.

Protest gegen Kemmerich-Wahl: Mehrere tausend Teilnehmer bei Großdemo in Erfurt erwartet

Trotz des inzwischen erfolgten Rücktritts des auch mit AfD-Stimmen ins gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) geht der Protest weiter. Gewerkschaften und andere Organisationen und Gruppen wollen sich unter der Überschrift „#Nichtmituns: Kein Pakt mit Faschist*innen – niemals und nirgendwo!“ am Samstag (13 Uhr) auf dem Domplatz in Erfurt versammeln.

DGB: Kemmerich-Wahl "klarer Tabubruch"

Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Bezirks Hessen-Thüringen, bezeichnete am Donnerstag die Wahl als „klaren Tabubruch“. Die daraufhin erfolgten spontanen Demos und Aktionen seien eine wichtige Reaktion gewesen, die zum Rücktritt Kemmerichs geführt hätten.

Jetzt müssten die Herausforderungen des Landes angegangen werden, dazu gehöre unter anderem die Einkommensunterschiede zu westlichen Bundesländern zu überwinden. Er rechne bei der Demonstration mit "mehreren tausend Teilnehmern", sagte Rudolph.

„Die AfD ist Teil des Problems und nie Teil der Lösung“, so Anna Spangenberg vom Sprecherteam der Bewegung #unteilbar. „Wir widersetzen uns der Normalisierung von nationalistischen und rassistischen Positionen und Handlungen - und treten entschieden für eine offene und solidarische Gesellschaft ein. Diese Haltung eint uns trotz aller Unterschiede.“

Konrad Erben, Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, meinte, 71 Jahre nach Kriegsende drohten die politischen Verhältnisse wieder nach rechts zu kippen. „Es ist an uns, ob wir zulassen, dass rechte Menschenfeinde und falsche Demokraten das Heft des Handelns an sich reißen.“

Auch umweltpolitische Aspekte sollen am Samstag eine Rolle spielen. „Wenn wir fordern, die Klimakrise aufzuhalten, dann bedeutet das für uns, eine lebenswerte Zukunft für Menschen überall auf der Welt einzufordern“, erklärte Annika Liebert von Fridays for Future Erfurt.

Zur Demonstration angemeldet seien 10.000 Teilnehmer, hieß es.

Bereits in der vergangenen Woche gab es Demonstrationen gegen die Wahl von Kemmerich mit der Hilfe der AfD:

