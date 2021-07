Siegesmund (Grüne) kritisiert politische Doppelfunktion von Staatskanzleichef Hoff (Linke)

Erfurt Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) übte Kritik an den politischen Positionen Benjamin-Immanuel Hoffs (Linke) als Staatskanzleichef und zugleich als Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat sich skeptisch zur Doppelfunktion von Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) als Staatskanzleichef und zugleich Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft geäußert. „Es ist in der Tat so, dass es besser wäre, wenn es getrennt ist“, sagte Siegesmund am Freitag im MDR-Sommerinterview. Der Chef der Staatskanzlei sei gerade in einer Minderheitsregierung ein „Fulltime-Job“, betonte Siegesmund.

Angesprochen auf mögliche Konflikte zwischen ihrem Ministerium und dem Landwirtschaftsressort und dass Hoff als Staatskanzleichef dies zugleich moderieren müsste, sagte Siegesmund: „Das ist dauerknifflig“.

Ob aus ihrer Sicht eine Kabinettsumbildung nötig wäre, wollte Siegesmund nicht sagen und verwies darauf, dass das die Entscheidung der Koalitionspartner sei. Für die Grünen-Kabinettsmitglieder sei dies jedenfalls nicht geplant.

Neben Siegesmund als Umweltministerin stellen die Grünen im Kabinett der rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit Dirk Adams noch den Justizminister. Hoff leitet drei Ressorts: Die Staatskanzlei, das Kulturministerium und das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

