SPD Eichsfeld unterstützt Forderung nach Neuwahlen

Der Kreisvorstand der SPD Eichsfeld hat in Reaktion auf die jüngsten Geschehnisse rund um die Wahl des Ministerpräsidenten jetzt eine außerordentliche und offene Vorstandssitzung einberufen. „Dieser politische Dammbruch hat gezeigt, dass die AfD keinerlei Respekt vor der parlamentarischen Demokratie, den Verfassungsorganen und erst recht keinen Anstand hat“, erklärt der Kreisvorsitzende Norman Krowas. „Wenn wir nun eins wissen, ist es, dass dieser Partei im Grunde alles zuzutrauen ist.“

In einer lebhaften Diskussion seien bei der Sitzung auch Zweifel der Genossen laut geworden, dass die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) tatsächlich ohne Absprachen der CDU und FDP zustande gekommen sei. „Sollte es wirklich ein Paktieren gegeben haben, würde dies einen noch größeren Vertrauensverlust für die zukünftige Zusammenarbeit bedeuten.“ Weitestgehend einig sei man sich im erweiterten Eichsfelder SPD-Vorstand, dass sich Demokraten bei derartigen Mehrheitsverhältnissen, wie sie im aktuellen Thüringer Landtag vorliegen, „grundsätzlich darauf verständigen müssen, mit jedem zusammenzuarbeiten, der auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht.“ Dies sei nach Meinung der Sozialdemokraten insbesondere mit Blick auf die Thüringer Linke und Bodo Ramelow der Fall.

Ramelow nicht mit Höcke gleichsetzen

Laut Krowas wäre eine Gleichsetzung von Bodo Ramelow und Björn Höcke, wie sie auch in Teilen der Eichsfelder CDU betrieben werde, in der SPD Eichsfeld nicht zu vermitteln. „Während Höcke als Faschist bezeichnet werden darf, ist Ramelow Demokrat und im besten Sinne die oft beschworene ,bürgerliche Mitte’“, schätzt Norman Krowas ein. Auch die Reduzierung der Linkspartei auf ihre SED-Vergangenheit habe zu der derzeitigen politischen Lage beigetragen. Zwar sei die Forderung nach Aufarbeitung der eigenen Geschichte vollkommen legitim, werfe aber im Kreisverband der Eichsfelder SPD die Frage auf, wo eigentlich die Aufarbeitung der Rolle von CDU und FDP in der Geschichte bleibe. „Mit Blick auf die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert gibt es da sicher auch noch das ein oder andere für die Parteien aufzuarbeiten, die dies in Bezug auf die Linkspartei so vehement fordern“, so Krowas.

Am Ende der Sitzung wurde im Kreisverband der SPD Eichsfeld der Beschluss gefasst, die Linie der Landespartei bezüglich der Forderung von Neuwahlen in Thüringen zu unterstützen. Die Situation im Parlament erfordere, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Sicht auf die Dinge einbringen können.