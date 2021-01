SPD: Land soll medizinische Masken finanzieren

Die SPD-Ladtagsfraktion hat die kostenlose Verteilung medizinischer Masken in Thüringen vorgeschlagen, die künftig unter anderem in Bussen und Bahnen getragen werden müssen. Die SPD-Abgeordnete Cornelia Klisch sprach am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags von «Gratis-FFP2-Masken». Dafür müsse das Land jetzt Geld in die Hand nehmen, forderte die SPD-Abgeordnete. «Unter 20 Millionen Euro ist das sicher nicht zu machen.»

Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Dienstag darauf verständigt, dass die oft genutzten Alltagsmasken aus Stoff künftig vielerorts nicht mehr ausreichen. In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie beim Einkaufen müssen nach den Bund-Länder-Beschlüssen die besser schützenden FFP2-Masken oder OP-Masken getragen werden.