Staatsanwalt fordert lebenslange Haft für Mord in Arnstadt

Am 24. Juli wurde eine 40-Jährige im Elxlebener Weg von ihrem Ex-Partner mit dem Auto gerammt. Die Fahrradfahrerin starb kurze Zeit später im Krankenhaus, der 49-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. An der Unfallstelle erinnern ein weißes Fahrrad, Blumen, Kerzen und Figuren an das Opfer.