Streit um höheren Rundfunkbeitrag

Die Zustimmung des Thüringer Landtags für einen höheren Rundfunkbeitrag erscheint als sicher. Aus der Union verlautete übereinstimmend, dass ausreichend Abgeordnete im Parlament dafür votieren wollen, um zusammen mit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition eine Mehrheit zu sichern.

Die CDU-Fraktion debattierte am Mittwoch die Beitragserhöhung, fasste aber noch keinen formalen Beschluss. Erwogen wird auch, die Abstimmung freizugeben. Das heißt, jeder Abgeordnete würde nach seinen persönlichen Vorstellungen abstimmen.

„Ich habe großes Verständnis für die Kritik, die vorgebracht wird“, sagte Fraktionschef Mario Voigt dieser Zeitung. Vor allem die strukturelle Benachteiligung des Ostens bleibe ein großes Problem. „Gleichzeitig ist uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig.“

AfD fordert Abschaffung des Rundfunkbeitrags

Die AfD lehnt hingegen die Erhöhung ab und fordert eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags. Auch die FDP kündigte ein „konstruktives Nein“ an. „Wir stehen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, halten aber den Auftrag und die über die Jahrzehnte gewachsene Struktur für dringend reformbedürftig“, sagte der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Robert-Martin Montag dieser Zeitung.

Der monatliche Beitrag von derzeit 17,50 Euro kann mit dem neuen Jahr nur dann auf 18,36 Euro steigen, wenn alle 16 Landesparlamente zustimmen. Weicht nur ein Land ab, tritt die Änderung im Staatsvertrag nicht in Kraft. Es bliebe dann bei dem seit 2009 geltenden Beitrag, wobei die Sender vor dem Bundesverfassungsgericht auf mehr Geld klagen könnten.

CDU in Sachsen-Anhalt dagegen

In der mitteldeutschen CDU gab es in der Vergangenheit starken Widerstand gegen die Erhöhung. Während man aber in Sachsen bereits zustimmte und in Thüringen gerade beidreht, bleibt die Fraktion in Sachsen-Anhalt bei ihrem Nein – weshalb nun in Magdeburg die schwarz-rot-grüne Koalition vor dem Bruch steht.

