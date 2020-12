Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach dem Lockdown-Beschluss am Sonntag bei einer Online-Pressekonferenz aus seiner Privatwohnung.

Strengere Corona-Maßnahmen: Thüringen geht am Mittwoch in den harten Lockdown

Thüringen will die neuen Lockdown-Beschlüsse zwischen Bund und Ländern vollständig oder sogar restriktiver umsetzen. Danach werden ab Mittwoch Schulen, Kindergärten und der große Teile des Einzelhandels landesweit geschlossen. Eine Notbetreuung ist geplant. Eigentlich waren drastische Einschränkungen mit der Schließung großer Teile des Handels in Thüringen erst für den 19. Dezember vorgesehen. Kontakte bleiben auf fünf Personen (plus Kinder unter 14) begrenzt. Weitere Ausnahmen soll es nicht geben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog