Thüringen mit mehr als 300 Millionen Euro im Plus

Thüringen hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von mehr als 300 Millionen Euro erwirtschaftet. Gleichzeitig wurden nicht – so wie im Etat für 2019 geplant – 470,5 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen. Damit wächst die verfügbare Finanzreserve des Landes automatisch auf 1,1 Milliarden Euro an.

Das teilte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) dieser Zeitung auf Anfrage mit. Damit fällt der Überschuss beinahe so hoch aus wie vor einem Jahr. 2018 waren 416 Millionen Euro übrig geblieben.

Die zentrale Ursache für das Plus bleibt die gute Einnahmeentwicklung. Laut der jüngsten Steuerschätzung nahm das Land im vergangenen Jahr 367 Millionen Euro mehr ein als ursprünglich im Etat geplant. Zudem wurden wieder Investitionsmittel im dreistelligen Millionenbereich nicht abgerufen.

Der offizielle Jahresabschluss liegt erst in wenigen Wochen vor. Taubert will dann entscheiden, wie mit dem Überschuss verfahren werden soll. Sehr wahrscheinlich ist, dass ein dreistelliger Millionenbetrag kurzfristig an die Kommunen fließt.

Altschuldenstand wieder unter 15 Milliarden Euro

Die Oppositionsfraktionen von CDU und FDP wollen mit einem Gesetzentwurf im Landtag erreichen, dass zusätzlich kurzfristig 168 Millionen Euro an die Städte, Gemeinden und Landkreise fließen. Nach Informationen dieser Zeitung haben sich Linke und Grüne einer ähnlichen Initiative der SPD angeschlossen. Der Gesetzentwurf der drei Koalitionsparteien sah offenbar zuletzt für dieses Jahr zusätzlich 168 Millionen Euro für die Kommunen vor. Danach sollen für die nächsten vier Jahre jeweils 100 Millionen Euro fließen.

Laut der Finanzministerin soll der Restbetrag des Überschusses für eine Sondertilgung verwendet werden. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat bereits seit ihrem Amtsantritt vor gut fünf Jahren Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro abgebaut – obwohl sie gleichzeitig die jährlichen Planausgaben um rund 20 Prozent erhöhte. Der Altschuldenstand sank dadurch erstmals wieder unter 15 Milliarden Euro.

Leitartikel: Verdientes und Unverdientes

