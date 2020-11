Vorerst kein früherer Start in die Weihnachtsferien in Thüringen wegen Corona geplant

Anders als in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist in Thüringen wegen der Corona-Pandemie bislang kein früherer Start in die Weihnachtsferien geplant. „Jede Landesregierung muss sehen, welche Maßnahmen sie angesichts der eigenen Situation für sinnvoll hält. Für Thüringen steht das Thema derzeit weiterhin nicht zur Debatte“, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Anfrage dieser Zeitung. Das Infektionsgeschehen sei aktuell dynamisch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog