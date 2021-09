Thüringen-Ticker-Archiv: Alle Nachrichten vom 19. bis 30. August 2021

Hier lesen Sie die wichtigsten Nachrichten aus Thüringen vom 19. bis 30. August 2021 kompakt auf einen Blick.

Montag, 30. August 2021

21.28 Uhr: Nach Corona-Fall in Weimar: Kita-Geschäftsführer kritisiert starre Regeln für Quarantäne

In einem Weimarer Kindergarten ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher sind bis zum 6. September zwei Mitarbeiterinnen und 38 Kinder in Quarantäne. Der Geschäftsführer der Kita kritisiert nun die starren Regeln.

20.45 Uhr: Der millionste Besuchende der Bundesgartenschau begrüßt

Er hat bisher noch nie etwas gewonnen, dafür nun beim ersten Mal besonders glorreich: Jens Kühn war am Montagnachmittag der millionste Besucher der Buga. Am Eingang des Egaparks wurde der 59-Jährige aus Probstzella von der Botschaft seines Sieges überrascht - und erhält dafür ein Geschenk.

19.30 Uhr: Der Thüringer Polizei gehen die Bewerber aus

Thüringen drohen die junge Menschen auszugehen, die künftig den Polizeiberuf ergreifen möchten. Nur 1548 Bewerber stellten sich dem diesjährigen Auswahlverfahren - und mehr als die Hälfte blieb dabei bereits auf der Strecke. Die Gewerkschaft der Polizei fordert jetzt Veränderungen.

18 Uhr: AfD-Spitzenkandidat Brandner: „Natürlich ist die Krankheit gefährlich“

Im Podcast "Reden wir über Thüringen" zur Bundestagswahl ist der Thüringer AfD-Spitzenkandidat Stephan Brandner zu Gast. Im Interview spricht er unter anderem über Corona, Briefwahl, Windräder und Kemmerich.

17.15 Uhr: Sommer 2021 in Thüringen: Viel Regen, kühl und wenig Sonnenschein

Laut einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes war der Sommer in Thüringen viel zu nass. Zudem war das Temperaturmittel im Freistaat im Vergleich zu allen Bundesländern am niedrigsten.

16 Uhr: Thüringen feiert 500 Jahre Bibelübersetzung

Mit seiner Bibelübersetzung auf der Wartburg hat Martin Luther (1483-1546) den Weg zu einer einheitlichen deutschen Schriftsprache geebnet - fünf Jahrhunderte später erinnert Thüringen mit einem Themenjahr an die Bedeutung dieses Ereignisses. Unter dem Motto „Welt übersetzen“ sind Tagungen, Vorträge, Konzerte, Ausstellungen und eine Festwoche geplant, wie die Thüringer Staatskanzlei und die Stadtverwaltung Eisenach am Montag mitteilten. Den Auftakt macht am 31. Oktober, dem Reformationstag, ein Festgottesdienst auf der Wartburg. Thüringen zielt mit dem nicht nur auf Eisenach konzentrierten Jubiläum nicht zuletzt auch auf Touristen. (dpa)

15.30: Wartburgkreis reißt ersten Corona-Grenzwert

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen hat in der Wartburgregion die 100 überschritten. Mit einer hohen Anzahl an Neuinfektionen ist damit auch erstmals wieder der erste Inzidenz-Warnwert von 35 im Kreis überschritten.

14.30 Uhr: Thüringer Literaturpreis für Steffen Mensching

Der Intendant des Theaters Rudolstadt, Steffen Mensching, wird am Donnerstag in Erfurt mit dem diesjährigen Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet. Er werde damit für sein vielfältiges künstlerisches Werk geehrt, teilte die Staatskanzlei am Montag in der Landeshauptstadt mit. Zum Festakt im Haus Dacheröden wird auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet, die Laudatio hält Hans Sarkowicz vom Hessischen Rundfunk. Der 1958 in Berlin geborene Autor debütierte 1979 mit einem Gedichtband in der renommierten Reihe Poesiealbum des Verlags Neues Leben. Seither habe er ein umfangreiches Werk geschaffen, das neben der Lyrik mehrere Romane, Erzählungen, Kinderbücher, Reportagen, Lieder und satirische Texte umfasst, hieß es aus der Staatskanzlei. Auch als Herausgeber sei Mensching aktiv. Den bisherigen Höhepunkt seines literarischen Schaffens stellt aus Sicht der Jury der Roman „Schermanns Augen“ dar, der nach zwölfjähriger intensiver Recherche entstanden sei. Mensching entwerfe darin ein großes Panorama, das vom Wien und Berlin der zwanziger Jahre in ein sowjetisches Straflager am Ende der zivilisierten Welt führt. (epd)

12.11 Uhr: Lotto-Glückspilz aus Thüringen gewinnt fast 1,9 Millionen Euro

Ein weiterer Mensch aus Thüringen ist Lotto-Millionär geworden. Bei der Ziehung der Lottozahlen am vergangenen Sonntag erzielte ein Glückspilz aus dem Eichsfeldkreis einen Gewinn von mehr als 1,87 Millionen Euro. Erfolgreich war der oder die Glückliche in der Zusatzlotterie Spiel 77, getippt wurde auf einem Mehrwochen-Spielschein. Es handle sich um die bislang höchste Gewinnsumme bei Thüringer Spielern und Spielerinnen in diesem Jahr. Die Thüringer Staatslotterie hat in diesem Jahr bereits neun Großgewinne ausgeschüttet. Als solche gelten Gewinne ab einer Summe von 100.000 Euro.

12.05 Uhr: Neues Schuljahr, neue Regeln: Was auf Eltern und Schüler zukommt

Leere Klassenräume, verlorene Schüler, die gar nicht mehr mitmachen, wochenlang Unterricht per Videokonferenz - damit soll Schluss sein, wenn nächsten Montag das neue Schuljahr in Thüringen beginnt. "Dieses Schuljahr ist ein Präsenzschuljahr", sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Und: "Wir wollen die Schulen offen lassen." Vom Bildungsministerium werde es aus heutiger Sicht keine Anordnung geben, Schulen zu schließen, betonte Holter. Die wichtigsten geplanten Regeln sind schon bekannt. Ein Überblick.

11.41 Uhr: Thüringer sollen Wahlbenachrichtigung bis Donnerstag erhalten

Jeder Thüringer, der bei der Bundestagswahl am 26. September seine Stimme abgeben darf, sollte bis Donnerstagabend eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Wer keine Benachrichtigung erhalten habe, solle bei der Gemeindeverwaltung seines Hauptwohnsitzes nachfragen. Demnach könne dort geprüft werden, ob man im Wählerverzeichnis aufgeführt wird. Wer dort nicht drinsteht, kann laut Landeswahlleiter Günter Krombholz nur noch bis zum 5. September einen schriftlichen Antrag stellen, um eingetragen zu werden. (dpa)

11.39 Uhr: Amazon-Logistikzentrum in Gera nimmt heute mit 400 Beschäftigten Betrieb auf

Mit einem Kernteam von rund 400 Beschäftigten ist das neue Amazon-Logistikzentrum in Gera heute in Betrieb gegangen. In den kommenden Wochen soll dann die Stammbelegschaft weiter aufgebaut werden, wie ein Sprecher des Online-Versandhändlers am Montag sagte. Angepeilt seien mindestens 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Amazon wäre damit laut örtlicher Arbeitsagentur der größte Arbeitgeber der Stadt. Nach eigenen Angaben hat der Online-Riese 130 Millionen Euro in den Standort Gera investiert.

Amazon-Logistikzentrum: 1000 Jobs und 18 Millionen Produkte

11.02 Uhr: Impfstatistik vom Wochenende: Fast 3000 Menschen bei "Impfen ohne Termin"

Zum Ende der Sommerferien zieht das Interesse an Corona-Schutzimpfungen in Thüringen offenbar wieder etwas an. Bei der thüringenweiten Aktion "Impfen ohne Termin" haben sich am Samstag 2639 Thüringerinnen und Thüringer impfen lassen. Die bereits am Freitag stattgefundene Aktion des Sonneberger-Bratwurst-Impfens nutzten 313 Menschen für eine Impfung. , 41 entschieden sich für das Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal geimpft werden muss. Zur zweiten "Langen Nacht der Wirtschaft" in Zeulenroda-Triebes am 24. September wird ebenfalls dieser Wirkstoff verabreicht.

10.12 Uhr: 65-Jährige bedroht in Erfurt laut spielende Kinder mit Pistole

Eine 65-Jährige fühlte sich in Erfurt gestern Nachmittag in ihrer Ruhe gestört. Drei Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren spielten vor ihrem Haus. Die Frau sprach die Kinder vom Balkon aus an und forderte sie auf zu gehen. Als die Jungs nicht dergleichen taten, platzte der Frau die Hutschnur. Sie ging auf die Straße und bedrohte die Kinder mit einem Schreckschussrevolver.

9.46 Uhr: Gaststätten in Thüringen gehen die Mitarbeiter aus

Der Fachkräftemangel, der im Gastgewerbe schon vor Corona ein Thema war, hat sich durch die Pandemie – die monatelangen Schließungen und die unsichere Zukunft – noch verschärft. Weil Restaurants und Hotels im Herbst als Erstes ihre Türen schließen musste und als Letztes wieder öffnen durfte, hatten sich u.a. zahlreiche Köche und Restaurantfachleute andere Jobs gesucht.

9.34 Uhr: Technik im Wert von 150.000 Euro aus Solarpark in Lederhose gestohlen

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher Unbekannte in einen Solarpark in Lederhose im Landkreis Greiz eingebrochen. 42 hochwertige Wechseltrichter sind gestohlen worden. Der Beuteschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen des Betreibers auf über 150.000 Euro.

9.30 Uhr: Künftiger Kurs im Thüringer Landtag: SPD schlägt Liste gemeinsamer Projekte vor

Die Thüringer Landesregierung will ab heute über den künftigen Kurs nach der abgesagten Neuwahl im Land beraten. In diese Klausur des Kabinetts geht die SPD mit einem neuen Vorschlag. Wie der Landesvorsitzende der Partei, Georg Maier, gestern bestätigte, soll damit die Handlungsfähigkeit für die kommenden drei Jahre erreicht werden. Demnach schlägt die SPD laut Maier die Erarbeitung einer Liste gemeinsamer Projekte vor. Dazu solle eine Gruppe aus Fraktions- und Parteivorsitzenden der Minderheitskoalition schriftlich auf Vertreter der CDU und FDP zugehen, um mit diesen einen Abgleich der im Koalitionsvertrag verankerten Vorhaben vorzunehmen.

8.42 Uhr: Thüringer Sieben-Tage-Inzidenz zu Wochenbeginn leicht rückläufig

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu Wochenbeginn leicht rückläufig. Heute wies das RKI 21,9 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aus. Am Vortag waren es 22,1 gewesen. Damit bleibt der Freistaat eines der Bundesländer mit dem geringsten Infektionsgeschehen. Lediglich in Sachsen (20,3) und Sachsen-Anhalt (15,0) war die Sieben-Tage-Inzidenz geringer. (dpa)

8.10 Uhr: Tödlicher Verkehrsunfall am Abend bei Mühlhausen - 51-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Tragisch endete ein Verkehrsunfall gestern Abend bei Mühlhausen. Ein 51-jähriger Autofahrer war kurz vor 22 Uhr mit seinem Transporter aus noch ungeklärter Ursache auf der B249 kurz vor Grabe von der Straße abgekommen. Sein Auto überschlug sich mehrfach, bevor es liegenblieb. Rettungskräfte konnten den Fahrer noch lebend bergen, bevor er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag.

7.47 Uhr: Zäune um Erfurter Spielplätze irritieren

Foto: Michael Keller

Kaum fertiggestellt und übergeben und schon wieder dicht. Die Rede ist von zwei neuen Kinderspielplätzen im Norden Erfurs. Die Teilumzäunung des Geländes hat einen stichhaltigen Grund – Hornissen. Vespa crabro, die größte Faltenwespe Europas, hat einen guten Geschmack. Zu ihrem neuen Heim wurde eine innen hohle Holzkonstruktion aus Keilen, auf der die Kinder sonst herumklettern, auserkoren.

7.10 Uhr: Untersuchungsausschuss zu politischer Gewalt: Versöhnung gesucht

Der geplante Untersuchungsausschuss für politische Gewalt soll nach Angaben seines Vorsitzenden Raymond Walk (CDU) keine extremistische Richtung besonders in den Blick nehmen. Obwohl noch nicht klar ist, wann das umstrittene Gremium im Freistaat seine Arbeit aufnehmen kann, versuchte Walk Vorbehalte schon zu zerstreuen. "Wir haben den Ausschuss bewusst breit angelegt", sagte er. Es sei kein Zufall, dass er die vergangenen zehn Jahre und alle Formen des Extremismus in den Blick nehmen solle. (dpa)

7.07 Uhr: Mehrfamilienhaus im Saale-Holzland-Kreis brennt - 50.000 Euro Schaden

Ein Brand in Großpürschütz (Saale-Holzland-Kreis) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Das Feuer brach gestern Abend aus bisher unbekannter Ursache in einem Mehrfamilienhaus aus.

Sonntag, 29. August 2021

21.35 Uhr: Max Giesinger beendet Konzertreihe im Erfurt

Der Sänger Max Giesinger hat die Konzertreihe "Vor deiner Tür" im Erfurter Steigerwaldstadion beendet. Hier sind die ersten Bilder des Auftritts:

Konzert von Max Giesinger im Erfurter Steigerwaldstadion

20 Uhr: Schwerer Unfall auf der A4 bei Gera: Autofahrer kollidiert ungebremst mit Schildpfeiler

Auf der A4 in Richtung Eisenach ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen dem Kreuz Gera und Gera-Langenberg gekommen. Nach bisherigen Informationen war ein Auto auf regennasser Fahrbahn nach rechts abgekommen und frontal gegen einen Schildpfeiler gerast. Ersthelfer mussten den Mann aus dem Auto befreien.

17.33 Uhr: Positives Fazit nach Messetagen in Erfurt

Nach vier Tagen gehen am Sonntagabend die Messe Tage Thüringen in Erfurt zu Ende - 4500 Besucher kamen zum Neustart der Veranstaltungsbranche. Der Geschäftsführer der Messe Erfurt Michael Kynast sieht die Branche auf einem guten Weg.

15.25 Uhr: Weimarer Dreieck feiert Jubiläum

Kurz nach der Wiedervereinigung trafen sich die Außenminister Polens, Deutschlands und Frankreichs in Weimar. Dreißig Jahre später hat das Weimarer Dreieck ein zentrales Ziel erreicht - und lebt weiter.

12 Uhr: Ex-Bundestrainer Ullrich: Lebenslange Pension für Olympiasieger

Der frühere Biathlon-Bundestrainer Frank Ullrich hat angeregt, dass deutsche Olympiasieger wie in anderen Ländern eine lebenslange Pension bekommen sollen. "Dafür beispielsweise würde ich mich starkmachen", sagt Ullrich der "Welt am Sonntag". Der mittlerweile 63 Jahre alte Olympiasieger von 1980 und neunmalige Biathlon-Weltmeister tritt als SPD-Bundestagskandidat an. "Der deutsche Spitzensport besitzt nicht die verdiente Wertschätzung und liegt deshalb auch nahezu am Boden. Leistungen werden nicht adäquat honoriert", sagte Ullrich.

Ullrich tritt im Südthüringer Wahlkreis 196 auch gegen den früheren Chef des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen (CDU) an. Die Kandidatur Maaßens hatte bundesweit Wellen geschlagen und auch parteiintern für Kritik gesorgt. Maaßen ist wegen seiner Haltung unter anderem zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung politisch umstritten.

11 Uhr: Inzidenz in Thüringen steigt weiter - Warnsystem grün

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter gestiegen. Der Freistaat bleibt aber eines der Bundesländer mit dem geringsten Infektionsgeschehen. Das RKI wies am Sonntagmorgen 22,1 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aus. Am Vortag waren es 20,8 gewesen. Niedriger lagen die Inzidenzen nur in den Nachbarländern Sachsen-Anhalt (15,5) und Sachsen (19,7). Das Corona-Warnsystem der Thüringer Landesregierung stand in allen Landkreisen auf grün. Es sind also vorerst keine weiteren Einschränkungen zu erwarten. Am höchsten lagen die Sieben-Tage-Inzidenzen am Sonntag im Wartburgkreis (49,2), im Weimarer Land (42,5) und im Landkreis Hildburghausen (36,7). Bleibt der Wert in einem Landkreis drei Tage über der 35er-Schwelle, wären nach dem neuen Warnsystem der Landesregierung Einschränkungen möglich. Allerdings nur, wenn dort auch die Zahl der wöchentlichen Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner über vier liegt oder Covid-19-Patienten landesweit mehr als drei Prozent der Intensivbetten belegen. Maßgeblich sind die Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums.

10 Uhr: Zweijähriger Ausreißer am Sonntagmorgen allein in Erfurt unterwegs

In Erfurt machte sich ein zweijähriger Junge am frühen Sonntagmorgen auf, seine Oma zu besuchen. Mit Schuhen, Windel und T-Shirt bekleidet, machte er sich alleine auf den Weg. Polizisten beendeten den Ausflug des Ausreißers.

8 Uhr: Land testet neues Konzept für Informatik und Medienkunde an Schulen

Mit einem neuen Konzept sollen 20 Thüringer Schulen die Vermittlung von Grundkompetenzen in den Bereichen Informatik und Medienkunde testen. Der Lernstoff soll dabei ausschließlich in der fünften Klasse einmal pro Woche in einer eigenständigen Unterrichtsstunde behandelt werden, erklärte das Thüringer Bildungsministerium der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es, den Schülern in diesen beiden Bereichen Grundlagen zu vermitteln, "die dann in allen Fächern Anwendung finden", sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke).

Medienkunde/Informatik als Schulfach gibt es in Thüringen bereits seit vielen Jahren. Allerdings wurden die Inhalte nicht in einer eigenen regelmäßigen Unterrichtsstunde zu dem Fach gelehrt, sondern als Querschnittsthemen in allen Fächern vermittelt. Das könnte sich nun zumindest teilweise ändern.

Sonnabend, 28. August 2021

20.23 Uhr: Dreharbeiten für ZDF-Filmreihe: Nächste Ausfahrt führt zum Glück nach Eisenach

Valerie Niehaus steht derzeit für zwei weitere abendfüllende Filme der amüsant-romantischen ZDF-Filmreihe „Nächste Ausfahrt Glück“ in Eisenach vor der Kamera. Dort steht sie als die attraktive Wahl-Berlinerin Katharina Wegener zwischen Dr. Georg Wegener (Max Hopp) und Juri Hoffmann (Dirk Borchardt). 25 Drehtage sind insgesamt in Eisenach geplant.

20.07 Uhr: Medipolis SC Jena unterliegt im Testspiel gegen Würzburg

Endlich wieder Stimmung in der Arena: Nach 538 Tagen hat Medipolis SC Jena wieder ein Basketball-Spiel vor Heimpublikum bestritten. 450 Zuschauer sahen am Samstagabend ein 87:94 des Zweitligisten von der Saale gegen Erstligist s.Oliver Würzburg. Und so lief der Test.

19.30 Uhr: Spur aus Mafia-Verfahren führt nach Thüringen

Die Thüringer Steuerfahndung soll nach Medienberichten gegen einen Erfurter Gastronomen ermitteln. Der Steuerverlust wird auf bis zu zwei Millionen Euro geschätzt. Im Verfahren „Platinum“ geht es neben dem mutmaßlichen Handel mit Kokain auch um den Verdacht der systematischen Steuerhinterziehung im Lebensmittelhandel. Anfang Mai dieses Jahres gab es europaweit Durchsuchungen und Festnahmen.

18.23 Uhr: Weltstar John Kay von Steppenwolf sucht Arnstädter Freund aus Kindertagen

John Kay von der Band Steppenwolf lebte nach dem Krieg drei Jahre lang in Arnstadt. Nun plant er die Rückkehr und hofft, .

17.25 Uhr: Point-Alpha-Preis an Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel verliehen

Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) hat den Point-Alpha-Preis für Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas erhalten. Der frühere Regierungschef von Thüringen und Rheinland-Pfalz sei "eine der herausragenden Personen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Samstag bei seiner Laudatio in der Gedenkstätte Point Alpha zwischen Geisa in Thüringen und Rasdorf in Hessen. Der heute 88-jährige Vogel zeigte sich geehrt und erfreut. "Aber vor allem fühle ich mich beschämt."

16.40 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt siegt in Bischofswerda 3:1

Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt hat in Bischofswerda ein 0:1 gedreht und noch mit 3:1 gewonnen. Durch den vierten Saisonsieg bleiben die Erfurter in dieser Serie noch ungeschlagen und behaupteten zugleich die Tabellenführung, bevor bereits am kommenden Dienstag das Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena II wartet. Weil die Erfurter Mannschaft auf der Anreise vor dem Hermsdorfer Kreuz im Stau stand, begann die Partie mit einer Verspätung von 45 Minuten.

15.47 Uhr: Thüringer Musikclubs vor weiterer Durststrecke: "Langsam nicht mehr lustig"

Oper geht, Kino geht, Stadion geht. Aber wie sieht die Corona-Lage in den Thüringer Musikclubs aus? Der Blick auf die Indoor-Saison stimmt viele Betreiber skeptisch - und bei einigen wächst die Wut.

14.50 Uhr: FCC im Torrausch: Kantersieg gegen Tasmania Berlin

Der FC Carl Zeiss Jena hat in der Fußball-Regionalliga seine Siegesserie weiter ausgebaut. Beim 5:0 gegen Tasmania Berlin kamen die Saalestädter im Ernst-Abbe-Sportfeld zu ihrem vierten Erfolg in Serie und ließen dabei dem Traditionsverein aus Berlin-Neukölln nicht den Hauch einer Chance. Schon die erste Halbzeit war eine klare Angelegenheit für die Thüringer.

FCC schafft 5:0-Kantersieg gegen Tasmania Berlin

10.40 Uhr: Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A4

Ein Unfall auf der A4 bei Stadtroda hat am Samstagmorgen für einen Kilometerlangen Stau in Richtung Dresden gesorgt. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage unserer Zeitung informierte, sei in den frühen Morgenstunden ein Lkw in einem Baustellenbereich umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt.

9.30 Uhr: Inzidenz in Thüringen liegt nun über 20

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) auf über 20 gestiegen. Der Freistaat bleibt aber eines der Bundesländer mit dem geringsten Infektionsgeschehen. Das RKI wies am Samstagmorgen 20,8 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aus. Am Vortag waren es 19,0 gewesen. Niedriger lagen die Inzidenzen nur in den Nachbarländern Sachsen-Anhalt (16,4) und Sachsen (18,6).

Mit dem Landkreis Sonneberg (35,1) liegt laut RKI ein Landkreis im Freistaat über der Schwelle von 35. Bleibt der Wert nun drei Tage darüber, wären Einschränkungen möglich. Allerdings nur, wenn dort auch die Zahl der wöchentlichen Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner über vier liegt oder Covid-19-Patienten landesweit mehr als drei Prozent der Intensivbetten belegen.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Thüringen lagen nach Daten des Divi-Registers vom Samstag (Stand 9.20 Uhr) sieben Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Vortag: acht). Drei von ihnen mussten beatmet werden.

9.20 Uhr: Mehr Bürgschaften durch Corona in Thüringen

Die Corona-Krise hat sich auch deutlich auf die Bürgschaftsförderung der Landesregierung ausgewirkt. Im vergangenen Jahr übernahm Thüringen dem Finanzministerium zufolge Bürgschaften und Garantien in Höhe von fast 125 Millionen Euro. 2019 seien es lediglich rund 22 Millionen Euro gewesen. Der Anstieg sei maßgeblich auf die Pandemie zurückzuführen.

9 Uhr: 22 Thüringer Polizisten wollen ins Ausland

Die Thüringer Polizei will ihren Pool an Beamten, die sich für Auslandsmissionen bereit erklären, erweitern. Derzeit läuft ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren bei der Polizei, im LKA und in den Polizei-Bildungseinrichtungen. 22 Polizistinnen und Polizisten befinden sich derzeit in dem Pool.

Freitag, 27. August 2021

21.05 Uhr: Forellen-Filets von "Ja!" zurückgerufen

Die Krone Gmbh ruft Packungen mit Forellen-Filets der Rewe-Eigenmarke "Ja!" wegen einer möglichen Belastung mit Listerien zurück. Eine Listerien-Erkrankung äußere sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln.

19.34 Uhr: Jenaer Einrichtung gewinnt zweiten Platz

Das Jeaner Eltern-Kind-Zentrum "Anne Frank" konnte sich gegenüber knapp 1200 Bewerbern durchsetzten und gewann den zweiten Platz in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“. Heute übergab Ministerpräsident Bodo Ramelow der Einrichtung den Preis - verbunden mit 10.000 Euro. Die Einrichtung ist eine von vier Zweitplatzierten auch aus Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in dieser Wettbewerbskategorie bundesweit.

17.54 Uhr: Thüringer geben mehr für Medikamente aus als im Bundesschnitt

Insgesamt 683 Euro im Jahr geben die Deutschen im Durchschnitt pro Kopf für Medikamente auf Rezept aus. Der Pro-Kopf-Wert in Thüringen liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Zugleich mussten die Thüringer Versicherten für rezeptpflichtige Tabletten, Salben, Tropfen und Co. mehr aus eigener Tasche zuzahlen. Im Jahresverlauf legten sie durchschnittlich 35,12 Euro an Zuzahlungen auf den Apothekentresen - ein Plus von 2,3 Prozent zum vorangegangenen Jahr. Bundesweit zeigte sich laut Techniker Krankenkasse ein anderer Trend.

16.22 Uhr: Regenwetter und Kunstfest in Weimar - Open-Air-Stück unters Dach verlegt

Wegen des frühherbstlichen Regenwetters muss das Kunstfest Weimar bei seinem Open-Air-Programm umdisponieren. Die für diesen Samstag geplante Uraufführung des Stücks "Und alle Tiere rufen: Dieser Titel ändert die Welt auch nicht mehr" wird vom Freien in die Redoute im Weimarer Norden verlegt, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Auch die zweite Aufführung des Stücks über das Artensterben am Sonntag soll in der Ausweichspielstätte, die auch vom Deutschen Nationaltheater genutzt wird, laufen. Bereits gekaufte Tickets können an der Tages- und Abendkasse umgetauscht werden.

Bereits am Donnerstag hatte der Regen nach Angaben einer Sprecherin zur Absage einer Open-Air-Tanzvorführung geführt. Betroffen war eine weitere Auflage des Tanzparcours "And when we change" der südafrikanischen Choreographin Robyn Orlin im Ilm-Park Weimar, mit dem Thüringens wichtigstes Festival für zeitgenössische Kunst am vergangenen Mittwoch auch eröffnet worden war.

15.11 Uhr: Westen profitiert beim Wiederaufbau von Erfahrungen des Ostens

Ministerpräsident Armin Laschet ist der Auffassung, dass Westdeutschland beim Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe im Juli von den Erfahrungen des Ostens profitieren kann. Vieles beim Wiederaufbau im Osten sei sehr gut gelungen. Trotzdem werde für den Aufbau ein langer Atem und Menschen mit Erfahrungen gebraucht.

14.34 Uhr: Weniger Fleisch in Thüringen produziert

Obwohl Thüringen für seine deftige und fleischhaltige Küche bekannt ist, ging die Fleischproduktion im ersten Halbjahr zurück. Im Vergleich zum Vorjahr wurde gut 18 Prozent weniger Fleisch verarbeitet. Die Schlachtung von Schweinen hat sich sogar fast halbiert.

13.55 Uhr: Elektroautos, Mittelaltermarkt und Livemusik auf der Messe Erfurt - Online-Registrierung empfohlen

"Endlich wieder" – das war die meistgenutzte Redewendung bei der Eröffnung der Messe Tage Thüringen in Erfurt. Nach 18 Monaten Stillstand könne man nun beweisen, dass es möglich ist, wieder große Veranstaltungen durchzuführen, versicherten die Chefs der großen Veranstalter im Freistaat und die Politiker. Von Freude und Begeisterung war vielfach die Rede. Immerhin 150 Aussteller haben sich für die vier Tage bis Sonntagabend angemeldet, mehr als 100 Künstler zeigen ihre Werke oder treten live auf der Festivalbühne im Freigelände oder der Showbühne in der Halle auf.

12.44 Uhr: Fahrschüler lenkt im Landkreis Sömmerda Auto aus Wut in Leitplanke

Gestern Nachmittag nahm eine Fahrstunde im Landkreis Sömmerda ein jähes Ende. Ein 36-jähriger Fahrschüler war im Bereich des Andislebener Kreuzes zu schnell unterwegs. Als sein Fahrlehrer eingriff und das Auto abbremste, bekam der Fahrschüler einen Wutanfall und steuerte den VW direkt in eine Leitplanke.

12.39 Uhr: "Verwundert und sehr enttäuscht": Unstrut-Hainich-Landrat kritisiert Gemeinde Rodeberg

In die Kritik von Landrat Harald Zanker (SPD) sind Eltern von Kindern der Gemeinschaftsschule Rodeberg und Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) geraten. Zanker sei "verwundert und sehr enttäuscht" über die Kritik an der vorübergehenden Beschulung der 2. und 3. Klassen in Lengenfeld.

11.29 Uhr: Welle von „Schockanrufen“ in Nordthüringen

Eine Rentnerin aus Dingelstädt ist am Donnerstag um 20.000 Euro betrogen worden. Es war nicht der einzige Fall sogenannter „Schockanrufe“ in der Region. Allein im Landkreis Eichsfeld versuchten unbekannte Täter vier Mal, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Das bestätigte die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen, Fränze Töpfer, auf Anfrage dieser Zeitung. In Dingelstädt waren die Täter erfolgreich.

11.14 Uhr: Thüringer Bier im Ausland beliebt

Thüringer Brauereien haben zuletzt so viel Bier ins Ausland exportiert wie in den vergangenen zehn Jahren nicht. Im ersten Halbjahr betrug das Exportvolumen 378.000 Hektoliter und damit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte.

11 Uhr: Buslinie jetzt wieder in Geras Norden: Städtischer Verkehrsbetrieb pickt Rosine heraus

Ab Montag beginnt das Amazon-Logistikzentrum in Gera-Cretzschwitz den Geschäftsbetrieb. An diesem Tag, um 4.27 Uhr, startet der erste Bus der neuen Expressbuslinie 23 der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH an der Haltestelle „Duale Hochschule“ in Gera-Tinz. Er bringt erstmals auch Amazon-Beschäftigte ins Industriegebiet. Warum das äußerst merkwürdig ist.

10.20 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz steigt den dritten Tag in Folge weiter an

Thüringen ist Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge weiter eines der Bundesländer mit dem geringsten Corona-Infektionsgeschehen. Dennoch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht. Das RKI wies am Freitagmorgen 19,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche aus - nach 17,0 am Donnerstag.

9.45 Uhr: Zu starker Wind: Sanierung der Kirchturmspitze in Bad Langensalza abgebrochen

Foto: Daniel Volkmann

Die Turmspitze der Bad Langensalzaer Marktkirche konnte vorerst nur mit Spanngurten gesichert werden. Wegen des sehr starken Windes und eines aufziehenden Gewitters konnten die beiden Laternen am Donnerstag nicht wie geplant abgenommen und zu Boden gebracht werden.

9.22 Uhr: CO2-Ampeln für alle Grundschulen im Saale-Orla-Kreis

Die Kreisverwaltung des Saale-Orla-Kreises hatte beschlossen, an sämtlichen staatlichen Grundschulen im Saale-Orla-Kreis CO2-Ampeln zu installieren. Das klappt nun allerdings nicht wie angekündigt bereits in den Ferien.

8.09 Uhr: Thüringer Polizei setzt Schusswaffe kaum gegen Menschen ein

Thüringens Polizisten ziehen relativ selten die Waffe. In den vergangenen drei Jahren schwankte der Schusswaffengebrauch durch Polizisten zwischen rund 340 und 320 Fällen, geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Innenpolitikers Raymond Walk hervor.

7.50 Uhr: Starkregen flutet Straßen in Jena

Eine kostenlose Unterbodenwäsche mussten Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Jena in Kauf nehmen, wenn sie vorankommen wollten. Nach einem heftigen Gewitterguss hatten sich die Regenmassen teilweise in Senken gesammelt. Nach den Daten der Wetterstation der Ernst-Abbe-Hochschule war nach 13 Uhr die heftigsten Regenphase.

Donnerstag, 26. August 2021

20.29 Uhr: KfZ-Versicherung steigt für 470.000 Thüringer.

Die Schadensbilanz in Thüringen wurde neu berechnet. Fast eine halbe Million Thüringer müssen bei ihrer KfZ-Versicherung künftig tiefer in die Tasche greifen. Ob sich auch Ihre KfZ-Versicherung ändert, sehen Sie auf unserer Karte.

19.19 Uhr: Freilichtmuseum Hohenfelden wird erweitert

Das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden wird ausgebaut und soll so mehr Einblicke in das ländliche Leben geben. Perspektivisch solle es das größte Freilichtmuseum Thüringens und ein überregionaler Anziehungspunkt werden.

18.17 Uhr: Nashornbulle Dino nach acht Stunden auf dem Weg nach Schwerin

Immer wieder schreckte Dino vor der großen Transportbox zurück: Nach etwa achtstündiger Geduldsprobe für die Tierpfleger ging der Erfurter Nashornbulle am Donnerstag dann doch in die Box und auf den Weg von Erfurt nach Schwerin.

"Dass es so lange dauert, hätten wir nicht gedacht", sagte eine Sprecherin des Thüringer Zooparks. Zuerst sei der Nashornbulle mit Fressen gelockt worden, dann mit Ausscheidungen einer Nashornkuh und dann sei er noch geschrubbt worden, um seine Laune zu verbessern.

17.31 Uhr: Tödlicher Unfall im Eichsfeld

Auf der B80 im Eichsfeld kam es an diesem Nachmittag zu einem tödlichen Unfall. Ein Taxi krachte in einen Lkw. Der Taxifahrer verstarb noch am Unfallort. Die B80 musste voll gesperrt werden.

16.22 Uhr: Kein viertes digitales Semester an Thüringer Hochschulen

Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee hält ein viertes digitales Semester unzumutbar und setzt im kommenden Wintersemester wieder vorrangig auf Präsenzlehre. Damit das möglich ist, soll an Thüringer Hochschulen die 3G-Regel eingeführt werden.

15.34 Uhr: Fahrbahn auf A4 wird saniert

Auf Thüringens Autobahnen häufen sich die Baustellen. Am Freitag, 3. September, kommt eine neue Baustelle auf der A4 hinzu. Die Arbeiten an der Umleitung des Verkehrs beginnen bereits am Montag.

15.05 Uhr: Abellio-Mitarbeiter stehen vor ungewisser Zukunft

Mitarbeiter des privaten Bahnunternehmens Abellio drängen auf schnelle und verbindliche Entscheidungen für die Zukunft der Schienennetze. "Wir, die rund 3100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abellio in Deutschland, appellieren eindringlich, zeitnah eine Einigung zum wirtschaftlichen Weiterbetrieb der einzelnen Verkehrsnetze zu erzielen und somit den Beschäftigten der Abellio-Unternehmen in den Regionen eine Perspektive zu ermöglichen", heißt es in einem offenen Brief an Entscheidungsträger in der Politik und der Streckenplanung (SPNV).





Adressiert ist das Schreiben unter anderem an die Landesregierung in Thüringen. Seit Monaten werde verhandelt. Ein Vorankommen sei nicht erkennbar. "Wir wollen, dass die Abellio-Züge weiter rollen. Auch in Zukunft möchten wir in der gewohnten Qualität unsere Dienstleistungen auf der Schiene anbieten", so die Belegschaft. Der Einsatz während der Corona-Pandemie und der Hochwasser-Katastrophe seien Belege dafür, wie die Abellio-Mannschaft zusammenstehe, wenn es darauf ankomme.

Abellio ist bundesweit in neun Bundesländern unterwegs. Die Verkehrsnetze werden regelmäßig neu ausgeschrieben. In Thüringen führt die Abellio Rail Mitteldeutschland im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr als Verkehrsträger seit 2015 den Schienenpersonennahverkehr im Saale-Thüringen-Südharz-Netz durch. Der Vertrag hat aktuell eine Laufzeit von 15 Jahren. Wie es danach auf den Thüringen betreffenden Strecken von Halle über Sangerhausen und Nordhausen nach Leinefelde und Heiligenstadt sowie Halle/Leipzig über Naumburg nach Erfurt/Eisenach/Saalfeld weitergeht, ist offen.

14.42 Uhr: Täterduo geschnappt: Großeinsatz der Polizei in Nordhausen nach mehreren Straftaten

Randalierende und stehlende Männer haben gestern Abend . Zwei 30-Jährige seien von den Ermittlern gestellt worden, nachdem sie die Scheiben und Außenspiegel dreier Autos zerstört hätten. Ein weiterer Mann entkam. Zuvor sollen die Verdächtigen u.a. einem 24-Jährigen das Handy gestohlen und ihn mit einem Fahrradkettenschloss verprügelt haben. Das Opfer habe die beiden Männer später wiedererkannt.

14.27 Uhr: Ausstellung in Weimar zeigt Karikaturen eines Bauhäuslers

Mit den Karikaturen des Bauhäuslers Jecheskiel David Kirszenbaum zur Weimarer Republik rückt die Volkshochschule Weimar in ihrer neuen Semesterausstellung einen Teil seines Schaffen ins Licht der Öffentlichkeit, der lange im Schatten stand. "Diese Ausstellung strahlt nicht nur überregional aus, sondern national und international", sagte VHS-Leiter Ulrich Dillmann gestern bei der vor den Medien.

13.53 Uhr: Saurer Waldboden - Tausende Tonnen Kalk per Hubschrauber

Über dem Thüringer Wald sollen ab September mithilfe von Hubschraubern tausende Tonnen Kalk abgeworfen werden. Der Grund: saurer Waldboden.

13.40 Uhr: Attacke von RWE-Fan im Zug - Polizei sucht couragierten Mann

Die Bundespolizei sucht einen couragierten Mann, der vor einer Woche bei einer Auseinandersetzung in einem Zug mit einem Fan vom FC Rot-Weiß Erfurt dazwischen ging.

13.20 Uhr: Susanna Karawanskij wird neue Thüringer Infrastrukturministerin

Die bisherige Thüringer Staatssekretärin Susanna Karawenskij soll Nachfolgerin ihres bisherigen Chefs Benjamin Hoff werden. So begründet Ministerpräsident Ramelow die Entscheidung.

13.02 Uhr: Seil gerissen - Segelflugzeug im Eichsfeld notgelandet

Foto: Silvana Tismer

Ohne Verletzte ist gestern Abend die Außenlandung eines Doppelsitzer-Segelflugzeuges am Flugplatz Günterode ausgegangen. Der Flieger sollte eigentlich wie gewohnt an einer Seilwinde auf Flughöhe gebracht werden. Doch dieses Mal riss das Seil, ehe der Pilot es selbst ausklinken konnte. Auch war er noch nicht auf Mindesthöhe.

12.08 Uhr: Bildungsminister Holter hält an Testpflicht an Thüringer Schulen fest

Helmut holter hält trotz reger Kritik an der zweiwöchigen Testpflicht fest. Er kritisiert zudem die Panikmache und weist pauschale Aussagen und kursierende Horrorszenarien vehement zurück.

11.44 Uhr: Segelflieger-Crew auf dem Weg nach Heiligenstadt notgelandet

Die Besatzung eines Segelflugzeuges ist in der Gemarkung zwischen dem zur Gemeinde Meißner gehörenden "Gut Mönchhof" und dem Eschweger Stadtteil Eltmannshausen auf einem Feld gelandet. Erfahren haben Polizei und Rettungsleitstelle erst davon, nachdem ein Zeuge im Vorbeifahren ein Segelflugzeug abseits der Straße bemerkt hatte.

11.05 Uhr: Nach drei Schlaganfällen: Vom neuen und alten Leben eines Jenaer Musikers

Johannes Schranz war Orchestermusiker in der Jenaer Philharmonie. Nach drei Schlaganfällen und dem Verlust der feinmotorischen Kontrolle greift er wieder zur Violine und bietet sogar kostenlosen Geigenunterricht an. Dass er heute wieder Hoffnung schöpft, bereit ist, sich die Musik und damit auch etwas wie Lebensqualität zurückzuerobern, hat mit einem Anruf zu tun.

10.02 Uhr: Inzidenz in Thüringen steigt weiter an

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Donnerstag weiter angestiegen. Von sechs Patienten in den Krankenhäusern, müssen vier beatmet werden.

9.45 Uhr: Quarantäne für Kindergarten in Weimar - Gesundheitsamtsmitarbeiter beschimpft und bedroht

Nach der Corona-Infektion einer Mitarbeiterin des HTG-Kindergartens Holzwürmchen wurde über diese sowie zwei Erzieherinnen und 38 Kinder bis 6. September Quarantäne verhängt. Betroffen sind auch sechs Schulanfänger, deren Eltern sich zum Teil vehement beschweren, weil ihre Kinder dadurch die Einführungsfeier und den ersten Schultag verpassen würden. Als absolut nicht hinnehmbar bezeichnete es Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk), dass Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wegen der Corona-Folgen in dem Kindergarten beschimpft und deren Leiterin Isabelle Oberbeck bedroht worden sei.

9.40 Uhr: Greizer Piercingstudio: Der Reiz des Stechens liegt im Schemerzenaushalten"

Piercerin Stefanie Thümmel hat in den mehr als zehn Jahren, in denen sie ihr Studio „Black Orchidee“ in Greiz betreibt, schon jede Menge erlebt. Hier erzählt sie Geschichten über einen Körperkult, der sogar vor einer 86-Jährigen nicht halt macht.

5.27 Uhr: Offene Kindergarten-Stellen in Thüringen bleiben im Durchschnitt drei Monate unbesetzt

Kita-Träger fordern eine Erhebung des Fachkäftebedarfs nach einer Regelung, die sich an der durchschnittlichen Jahresbelegung orientiert. Eine Studie stellte fest, dass Thüringen etliche Erzieher fehlen.

Mittwoch, 25. August 2021

18.12 Uhr: Jena schießt gegen Land Thüringen: Kinder als Versuchskaninchen

"Kinder dürfen keine Versuchskaninchen sein. Wir finden das entsetzlich“, sagt Jenas Gesundheitsamtsleiterin Enikö Bán: Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) findet zwar die Abkehr des Landes von der Inzidenz als einzigen Maß´stab gut. Doch scharfe Kritik äußern er und die Jenaer Amtsärztin, dass es keine kostenlose Schnelltests im Kindergarten mehr geben soll.

Foto: Andreas Wetzel

17.38 Uhr: Nashornbulle Dino muss Erfurter Zoo verlassen

Nach dem schweren Abschied der beiden Giraffen Dhakija und Mayla werden noch diesen Monat gleich zwei Tiere den Erfurter Zoopark verlassen. Eins von ihnen ist der Nashornbulle Dino.

15.22 Uhr: Verkehrsneuheit in Eisenach: Grüner Pfeil gilt nur für Radfahrer

Trotz roter Ampel rechts abbiegen – dies ist seit Juni für Radfahrende an der Kreuzung Bahnhofstraße/ZOB in Eisenach vor dem Bahnhofsgebäude möglich. Es ist der erste grüne Pfeil in der Wartburgstadt, der an dieser Stelle die Wartezeit für Radler verkürzt. Deutlich sichtbar hängt das neue Schild in Höhe der Ampel.

14.52 Uhr: Verkehrschaos im Erfurter Stadtgebiet: Buga-Besucherandrang führt zu langen Staus

Verkehrschaos heute um die Mittagszeit. Sowohl die Zufahrt von der A4 zum Stadtzentrum als auch die Zufahrt zur Bundesgartenschau über die A71 waren durch ellenlange Staus blockiert. Auf der A71 reichte der Rückstau von der Ega bis zum Erfurter Kreuz, wie Polizeiobermeister Mark Chruschwitz vom Revier Süd bestätigte. Das sei situationsbedingt immer so, weil die meisten Gäste vorwiegend um die Mittagszeit auf der Buga sein möchten.

13.27 Uhr: Wochenende wird eine verkehrstechnische Herausforderung für Erfurt

Die langen Wartegemeinschaften in der Gothaer Straße gestern lieferten einen Vorgeschmack auf das Wochenende. Denn dann locken sowohl Bundesgartenschau auf der Ega als auch die Thüringer Messetage. Nur das prognostizierte schlechte Wetter könnte die Gäste allerdings davon abhalten, anzureisen. Aber sowohl die Buga-Organisatoren als auch die Messeveranstalter sehen sich gerüstet.

13.14 Uhr: Gemeinde Rodeberg will sich Protest von Eltern anschließen

"Ich gehe mit Euch auf die Straße, wenn sich keine Lösung findet." Das sagt Klaus Zunke-Anhalt, Rodebergs CDU-Bürgermeister. Er kündigte, auch für den Gemeinderat, gestern Abend vor Eltern der Gemeinschaftsschule Protest gegen die Pläne des Landkreises an, Zweit- und Drittklässler im neuen Schuljahr stundenweise an der Grundschule Lengenfeld unterrichten zu lassen. Denn in Struth fehlt Platz. Zwölf Klassen gibt es an der Schule, doch nur 14 Räume, drei davon sind Fachräume.

11.09 Uhr: 85 aktive Infektionen in Wartburgregion

. Es gibt im Kreisgebiet 85 aktive Infektionen, rund 20 mehr als am Vortag. Es konzentriert sich weiter auf die Stadt Eisenach (32 Infektionen) und Südkreis-Kommunen wie Schleid (11) und Geisa (10)). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Infektionen liegt im Kreis bei 27,9. Die Inzidenz bei neuen Patienten (Hospitalisierung) in den Kliniken bei 1,2. Im Eisenacher Klinikum werden zwei Covid-Patienten auf der Isolierstation behandelt.

10.38 Uhr: Sechs Thüringer bei Paralympics in Tokio am Start

Die Flamme brennt! Mit einer magischen Eröffnungsfeier eröffnete Kaiser Naruhito die Paralympics in Tokio. Bis zum 5. September kämpfen rund 4400 Sportlerinnen und Sportler aus über 161 Ländern und dem Flüchtlingsteam um Medaillen - dabei sind auch sechs Thüringer.

10.03 Uhr: Thüringerin bei Fotoshooting von Leopard angegriffen - Polizei ermittelt

Bei einem Fotoshooting in Nebra wurde eine Frau aus Thüringen von einem Leoparden angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen.

9.54 Uhr: Sido spielt in Erfur vor 1500 Fans - die Fotos vom Konzert

Sido begeistert 1500 Fans im Steigerwaldstadion Erfurt

9.22 Uhr: Feuer in Lagerhalle mit Asbestplatten

In Marolterorde im Unstrut-Hainich-Kreis hat eine Lagerhalle mit Asbestplatten gebrannt. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

8.58 Uhr: So hat Jena um die Maske gestritten

Für die Stadt Jena als Vorreiterin bei der Maskenpflicht war es 2020 „sehr, sehr schwierig, politische Akzeptanz zu finden und über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten“. Zu diesem Resümee gelangt Stefanie Freißmann. Die 28-Jährige hat an der Friedrich-Schiller-Universität als Kommunikationswissenschaftlerin ihre Masterarbeit abgeschlossen zum Thema „Kommunale Online-Krisenkommunikation im Kontext der Corona-Pandemie – Eine Rekonstruktion des Maskenpflicht-Diskurses auf der Facebook-Seite der Stadt Jena“. Und das hat sie an der Arbeit besonders gereizt.

8.11 Uhr: Großer Zuspruch bei Corona-Impfaktion in Kahla

Gut 100 Personen ließen sich im provisorisch eingerichteten Impfzentrum in der Kahlaer Turnhalle impfen. Ihre Beweggründe sind unterschiedlich.

Dienstag, 24. August 2021

17.72 Uhr: Testpflicht an Schulen in den ersten zwei Wochen

Das Thüringer Bildungsministerium prüft, an Schulen eine Corona-Testpflicht einzuführen für die ersten zwei Wochen und dann, wenn eine Region die höchste Warnstufe beim Infektionsgeschehen erreicht hat.

15.32 Uhr: SPD-Politiker: Bildungsminister Holter setzt auf Durchseuchung

Der SPD-Politiker Thomas Hartung hält die Teststrategie an Thüringer Schulen für verantwortungslos. Ohne Tests müsse man damit rechnen, dass sich an Schulen alle, die nicht geimpft oder genesen seien, mit dem Coronavirus infizierten."Holter setzt hier offensichtlich auf eine Durchseuchung", so Hartung.

13.30 Uhr: Kreisrunde Zelt-Alternativen entstehen in Weißensee

Eine prima Zelt-Alternative für Wanderer und Radler gibt es demnächst in Weißensee: Auf dem Geleithof stehen neuerdings vier Schlaffässer. In den neuen Campingfässern schlummert man wie ein Baby. Findet zumindest der Chef einer Fleischerei, der die kugelrunden Zelt-Alternativen vor seinem Betrieb aufgestellt hat.

12.48 Uhr: "Lückenfüller-Zug" gibt Ein-Tages-Comeback

Die „Lückenfüller-Züge“, mit denen der Pfefferminzbahnverein die Aufmerksamkeit der Verkehrspolitiker auf die nur noch teilweise – zwischen Sömmerda und Buttstädt – für den Personennahverkehr genutzte Strecke im Landkreis Sömmerda und im Weimarer Land (zwischen Straußfurt und Großheringen) lenken wollte, erleben ein Kurzzeit-Comeback. .

11.40 Uhr: Zahlreiche Gebäude in Weimar beschmiert

Erneut wurden in Weimar zahlreiche Gebäude beschmiert. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten bisher unbekannte Täter, vermutlich mit schwarzem Edding, Bänke am Tempelherrenhaus, Fensterläden des Borkenhäuschens .

11.23 Uhr: Kita-Qualität leidet unter Thüringer Personalschlüssel

In Thüringen muss sich einer Studie zufolge eine Kita-Erzieherin um zu viele Kinder kümmern. Rechnerisch komme in dem Krippengruppen eine Vollzeitbeschäftigte auf 5,4 Kinder, in den Kindergartengruppen seien es 11,1 Kinder, wie aus dem am Dienstag vorgelegten Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht.

11.05 Uhr: Ohrdruf stattet Kindergärten mit Co2-Ampeln aus

Für alle Gruppenräume in den sechs Kindergärten in Ohrdruf und den Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis wurden insgesamt 50 Kohlendioxid-Ampeln gekauft. Sie zeigen, wann die Räume gelüftet werden müssen, was nicht nur in Corona-Zeiten sinnvoll sei.

8.25 Uhr: Derzeit keine Testpflicht in Erfurter Restaurants

Deutschlandweit gilt ab sofort die sogenannte 3G-Regel, die den Zutritt zu öffentlich zugänglichen Innenräumen nur Geimpften, Genesenen und Getesteten erlaubt. Die Länder können die Regel aussetzen, wenn die Inzidenz unter 35 liegt. In Erfurt lag die Inzidenz am Montag bei 15 Fällen pro Woche und 100.000 Einwohner. Ungeimpfte können also ungetestet die Innenräume von Restaurants besuchen, in anderen Innenräumen und bei Dienstleistungen gilt die Testpflicht für Ingeimpfte allerdings.

7 Uhr: Auf Augenhöhe auf der Palliativstation in Erfurt

Christa Müller hat Lungenkrebs im letzten Stadium. Zweimal schon hat der Aufenthalt auf der Palliativstation im KKH Erfurt die Frau von irrsinnigen Schmerzen befreit. So geht Visite hier auf der Station, auf der nicht mehr geheilt aber gelindert werden kann.

Montag, 23. August 2021

21.50 Uhr: Landesamt schließt Reichsbürger-Restaurant in Saalfeld

Im November 2020 hatten sich Querdenker und Reichsbürger im „Hacienda Mexicana“ in Saalfeld-Wöhlsdorf getroffen. Nun ist eine Gewerbeuntersagung gegen das Restaurant erlassen worden. Für die Betriebsschließung und Versiegelung gibt es gleich mehrere Gründe.

20.39 Uhr: Früherer Schlichter Ramelow: Bahn verhandelt unprofessionell

Die Deutsche Bahn verhandelt im aktuellen Tarifkonflikt nach Ansicht des früheren Schlichters Bodo Ramelow (Linke) unprofessionell. Die Bahn kündige zum ersten Mal an, einen Corona-Bonus zahlen zu wollen. „Aber sie nennt keine Zahl. Wie soll denn eine Gewerkschaft darauf eingehen?“, sagte der Ministerpräsident von Thüringen am Montag im MDR-Magazin „Umschau“. Ramelow hatte gemeinsam mit Matthias Platzeck (SPD) den langen Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL im Jahr 2015 geschlichtet. Auch 2017 wurden er und Platzeck als Schlichter eingesetzt. Mit Blick auf den aktuellen Konflikt sagte Ramelow: „So etwas Unprofessionelles, wie es im Moment passiert, kann ich mich nicht erinnern, schon mal erlebt zu haben.“ (dpa)

19.42 Uhr: Suhler Oberbürgermeister fordert: Migrationsminister soll seine Hausaufgaben machen

Der Streit um die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Flüchtlinge in Suhl ist mitnichten beigelegt. Der Oberbürgermeister fordert jetzt, dass der Ministerpräsident handelt.

18.15 Uhr: Ab morgen gelten neue Corona-Regeln in Thüringen

Mit der neuen Corona-Verordnung tritt in Thüringen ein Frühwarnsystem in Kraft. Auch für Supermärkte, Friseure und Wahlen gibt es Änderungen. Diese Regeln gelten ab Dienstag.

17.30 Uhr: Unbekannte setzen in Weimar Wahlplakate in Brand

Unbekannte haben in Weimar Wahlplakate verschiedener Parteien in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Montagmorgen zudem an einem anderen Ort Plakate heruntergerissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. In Jena waren schon in der vergangenen Woche gleich zum Start der Plakatwerbung für die Bundestagswahl etwa 30 Wahlplakate zerstört worden. Unbekannte Täter hätten sie aus der Halterung gerissen und beschädigt. (dpa)

16.25 Uhr: Produktionsstopp bei Opel in Eisenach

Opel hat die Produktion in seinem Werk in Eisenach von Montag an bis Freitag gestoppt. Schuld daran ist ein Corona-Ausbruch in Werkstätten in Malaysia.

15.20 Uhr: Wahrscheinlich verdoppelt: Halbe Million Briefwähler in Thüringen erwartet

Bei der Bundestagswahl am 26. September könnte es in Thüringen deutlich mehr Briefwähler geben als bei vergangenen Urnengängen. Der Landeswahlleiter geht von einer halben Million aus - und misst der Briefwahl eine besondere Bedeutung bei.

14.41 Uhr: Zahlreiche Einsätze der Feuerwehr im Eichsfeld nach Starkregen

Von Starkregen waren am Sonntagnachmittag auch Teile des Landkreises Eichsfeldes betroffen. Die Heiligenstädter Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Auch in anderen Orten kam es zu Überschwemmungen.

14.19 Uhr: Millionenförderung für Aufbau des Nordflügels von Burg Posterstein

Für den Wiederaufbau des Nordflügels der Burg Posterstein im Altenburger Land stellt das Land Thüringen mehr als drei Millionen Euro bereit. Das Gebäude soll sich architektonisch am über 800 Jahre alten historischen Vorbild orientieren, das 1951 abgerissen wurde, sagte die Staatssekretärin für Infrastruktur, Susanna Karawanskij (Linke), bei der Übergabe des Fördermittelbescheids am Montag. Durch den Neubau sollen unter anderem Bildungsräume für das bereits bestehende Museum entstehen. Außerdem soll die gesamte Burganlage barrierefrei zugänglich sein. Geplant wurde das Vorhaben vom Museumsverein Burg Posterstein. (dpa)

13.11 Uhr: Dauerregen lässt Pegel von Thüringer Flüssen ansteigen

Der seit Sonntagabend nahezu anhaltende Dauerregen hat die Pegelstände der Thüringer Flüsse zum Teil deutlich ansteigen lassen. Hier erfahren Sie wo die Pegel gestiegen sind.

13.02 Uhr: Corona-Testzertifikate per Videoident sind ungültig

Testzertifikate, die man für einen Selbsttest vor der eigenen Webcam erhält, sind nicht gültig. Darauf verweisen sowohl das Thüringer Gesundheitsministerium als auch das Bundesgesundheitsministerium auf Nachfrage unserer Zeitung. Verschiedene Internetanbieter stellen die Testzertifikate aus, wenn der Nutzer zuvor einen sogenannten Schnellselbsttest vor laufender Internet-Videokamera durchführt und sich zusätzlich per Videoident mit dem Personalausweis identifiziert. Einer der Anbieter ist die Webseite www.covidtestonline.de . Betreiber ist laut Thüringer Gesundheitsministerium die Firma Coteon mit Sitz in Bad Schwartau, Schleswig-Holstein. "Die Firma ist dem zuständigen Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein seit längeren bekannt, sie ist als Teststelle vor Ort zugelassen. Die Firma bietet zusätzlich online überwachte Tests an, dafür ist sie in Schleswig-Holstein nicht zugelassen", so Ministeriumssprecherin Silke Fließ.

12.15 Uhr: Neues Corona-Frühwarnsystem in Thüringen

Ein neues Corona-Frühwarnsystem, das sich bei regionalen Einschränkungen nicht allein an der Sieben-Tage-Inzidenz orientiert, gilt ab morgen in Thüringen.

11.41 Uhr: Zwei Menschen im Kreis Gotha im Krankenhaus

Zum 23. August als erkrankt gelten 32 Personen aus dem Kreis Gotha. Davon sind zwei Betroffene stationär im Krankenhaus aufgenommen, niemand jedoch auf der Intensivstation. Zum 23. August als erkrankt gelten 32 Personen aus dem Kreis Gotha, meldet das Landratsamt. Davon sind zwei Betroffene stationär im Krankenhaus aufgenommen, .

11.06 Uhr: Rund 4000 Corona-Impfungen am Wochenende

Am Wochenende haben 3941 Personen das Angebot des Familienimpfens und des Impfens ohne Termin angenommen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen kamen 2487 Menschen zum Familienimpfen, 1454 zum Impfen ohne Termin. Weitere Impfaktionen gab es im Thüringen Park (315), beim Streetfood Festival in Gotha (114) und beim Classic Motor Weekend auf dem Flugplatz Obermehler-Schlotheim (20).

10.30 Uhr: Graffiti in Arkaden am Erfurter Hauptbahnhof sollen entfernt werden

Die Säulen in der Bahnhofstraße werden ab Montag umfassend von Graffiti, Urin und Aufkleber-Rückständen gereinigt. Das ist ein Projekt, das vom Citymanagement der Stadt gemeinsam mit den .

10 Uhr: Impfstoff muss nachgeordert werden: Erfolgreiches Impfen ohne Termin in Gotha

Während nebenan Musik aus den Lautsprechern dringt und verschiedene Essensdüfte vom Streetfood-Festival herüber wehen, stehen am Freitagabend viele Menschen geduldig Schlange vor der Gothaer Stadthalle. Sie wollen sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Sie nutzen dafür das Angebot des mobilen Impfteams des Schmolke-Rettungsdienstes, ohne Termin gespritzt zu werden. 114 Mal war am Ende der Aktion das Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht worden, von dem nur eine Schutzimpfung nötig ist.

9.07 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz stagniert in Thüringen bei 13,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen stagniert auf niedrigem Niveau. Sie lag am Montag wie auch am Vortag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 13,7.

8.33 Uhr: Erneut Streik bei Deutscher Bahn: So ist Nahverkehr in Thüringen betroffen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihren neuen Streik bei der Bahn in auf den Personenverkehr ausgeweitet. Den Osten Deutschlands trifft es besonders. So ist Thüringen davon betroffen.

8.02 Uhr: Vollsperrung und Stau nach Unfällen auf der A4

Die A4 war nach mehreren Unfällen am Montagmorgen gesperrt. Kurz vor Apolda war ein Pkw verunglückt. Er kam offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte in die Betonleitwand. Als ein Transporterfahrer die Strecke absichern wollte, passierte ein weiterer Unfall.

Sonntag, 22. August 2021

20.59 Uhr: Heinz-Rudolf Kunze über Nena: „Das ist asoziales Verhalten"

Der Musiker spricht am Rande seines Konzertes an der Burg Scharfenstein im Eichsfeld über die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Musikszene seine neuen Projekte und über Nena.