Thüringer Abi-Noten sind weiterhin gut

Corona und die Folgen haben die Leistungen der Thüringer Abiturienten nicht negativ beeinflusst. Der Abi-Notenschnitt liegt im Freistaat nach vorläufigen Zahlen in diesem Jahr bei 2,16. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage dieser Zeitung hervor. So gut wie jetzt schnitten die hiesigen Abiturienten bereits 2018, 2015 und 2014 ab. 2019, 2017 und 2016 lag der Schnitt etwas niedriger – bei 2,18. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

6688 Abiturienten in Thüringen

Vorläufig ist das Ergebnis, weil zwei Schulen – von 142 mit Abiturprüfung – an diesem Montag noch keine Meldung abgaben. Daher sind auch noch keine weitergehenden Aussagen in absoluten Zahlen möglich. Insgesamt gab es in Thüringen in diesem Jahr vor Beginn der Prüfungen 6688 Abiturienten. Inwieweit alle zur Prüfung angetreten sind, lässt sich erst mit der abschließenden Statistik beurteilen, ebenso wie die Bestehensquote.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wertet die vorläufigen Zahlen wie folgt: „Herzlichen Glückwunsch und allerhöchste Anerkennung an alle Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2020! Dieser war von den Ergebnissen her, wie sich nun anhand dieser vorläufigen Zahlen zeigt, ein normaler und damit einmal mehr ein ausgesprochen guter Jahrgang.“ Thüringen liege etwas besser als im Vorjahr und festige damit seine hervorragende Stellung im Ländervergleich. „Aber viel wichtiger als das ist die Feststellung, dass das Abitur, wie alle anderen Prüfungen in diesem Jahr auch, unter einer für die Prüflinge enormen Zusatzbelastung stattgefunden hat.“

Herausforderung durch Corona-Krise

Die Corona-Krise sei eine große Herausforderung gewesen. „Dass wir sie in Thüringen gemeinsam gemeistert haben und die Prüfungen ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen sind, freut mich außerordentlich“, so Holter. Er sieht sich in der Entscheidung bestätigt, die Abi-Prüfungstermine zu verschieben, damit die Abiturienten nach der Wiedereröffnung der Schulen genug Vorbereitungszeit hatten.

