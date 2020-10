Mit nur einem Satz hat der Thüringer FDP-Chef und Fraktionsvorsitzende Thomas L. Kemmerich für ein erneutes politisches Erdbeben gesorgt: „Nicht die Annahme der Wahl war der Fehler, sondern der Umgang der demokratischen Parteien mit der Situation.“

Kemmerich twitterte das als Reaktion auf einen User, der ihm vorgeworfen hatte, dass es „nie eine größere Verunsicherung in Thüringen als zu Ihrer Amtszeit“ gab. Die Folge der Antwort: Mit einem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich wird dem Thüringer Landesverband die Unterstützung des Bundesverbandes bei der Landtagswahl versagt. Das entschied das FDP-Präsidium am Freitagmorgen in einer Telefonschalte. „Das FDP-Präsidium distanziert sich geschlossen von den aktuellen Äußerungen von Thomas Kemmerich“, sagte Generalsekretär Volker Wissing.

nicht die Annahme der Wahl war der Fehler war, sondern der Umgang der anderen demokratischen Parteien mit der Situation — Thomas L. Kemmerich (@KemmerichThL) October 8, 2020

Jan Siegemund: „Historischer Fehler vom 5. Februar“

Kemmerich war am 5. Februar mit Stimmen der in weiten Teilen extrem rechten AfD und der CDU sowie seiner FDP zum Ministerpräsidenten gewählt worden und hatte diese Wahl auch angenommen. Nach Protesten und Druck aus Berlin – unter anderem drohte die CDU damit, alle Koalitionen mit der FDP auf Länderebene platzen zu lassen – erklärte Kemmerich später seinen Rücktritt und gestand auch Fehler ein. Zuletzt in einem Sommerinterview mit dem MDR.

Jetzt die Kehrtwende. Jan Siegemund, Beisitzer im Landesvorstand und stellvertretender Chef des FDP-Kreisverbandes Erfurt, kritisiert das. „Der historische Fehler vom 5. Februar verlangt auch acht Monate später noch nach einer Entschuldigung und nicht nach solchen Wendemanövern“, sagte Siegemund. Kemmerich würde, davon ist er überzeugt, „seiner Partei einen Dienst erweisen, wenn er eine erneute Kandidatur für den Landesvorsitz überdenkt“.

Kemmerich-Äußerung sorgt für Wirbel

Außerhalb der FDP sorgte die Kemmerich-Äußerung ebenfalls für Wirbel. Susanne Hennig-Wellsow, Linke-Landesvorsitzende, die dem Liberalen bei seiner Wahl einen Blumenstrauß vor die Füße warf, begrüßte die Entziehung der Unterstützung durch den Bundesverband. „Das hätte aber schon viel früher geschehen müssen. Anlässe gab es genug.“ Kemmerich unterschlage bei seiner Rechtfertigung „die breite gesellschaftliche Bewegung, die gegen seine Wahl auf die Straße gegangen ist“.

Für CDU-Landeschef Christian Hirte kommt die neuerliche Debatte indes offenbar zur Unzeit. Im Februar, als er noch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium war, gratulierte Hirte dem Liberalen auf Twitter zur Wahl – und musste daraufhin seinen Hut nehmen. Jetzt sagt er wortkarg: „Thüringen hat derzeit andere Probleme, als vergangenheitszentrierte Deutungsdebatten über den 5. Februar zu führen.“ Die FDP sei alleine in der Lage, die damaligen Ereignisse zu bewerten.

Süffisant reagierte SPD-Fraktionschef Matthias Hey. „Von ‘auf der Bananenschale ausgerutscht’ bis zur Schuld bei allen anderen ist bei Thomas Kemmerich offenbar kein weiter Weg“, so der Sozialdemokrat. Die FDP mit Thomas Kemmerich als Partner für die SPD? Aus Sicht von Hey undenkbar. „Wir haben die FDP derzeit gar nicht auf dem Schirm.“

Astrid Rothe-Beinlich, Grüne-Fraktionschefin, sieht nach dem neuerlichen Wirbel auch die Frage im Raum stehen , wie die Landtagsfraktion der FDP zu Kemmerich stehe, deren Vorsitzender er nach wie vor ist „und die sich so mit ihm faktisch gemein macht“. Deshalb könne die Fraktion „kein verlässlicher Ansprechpartner“ für die Grünen sein. Kemmerich selbst reagierte am Freitag auf eine telefonische Anfrage nicht.

Es war kalkuliert: Kommentar über Kemmerichs Opfer-Inszenierung

Bundes-FDP entzieht Kemmerich die Unterstützung