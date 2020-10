So lehnt die Wirtschaft es ab. „Wir halten eine gesetzliche Regelung für überflüssig“, erklärte die Sprecherin des Verbandes der Wirtschaft Thüringen, Ute Zacharias, gestern auf Anfrage.

Gerade die Corona-Krise habe doch bewiesen, dass die Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten ein mobiles Arbeiten oder das Homeoffice einräumten. Das sei in den Unternehmen individuell und ohne Gesetz geregelt worden. „Ein neues Gesetz schafft nur neue bürokratische Hürden für die Unternehmen“, kritisierte Zacharias. Die Wirtschaft benötige gerade angesichts der derzeit schwierigen Lage aber deutlich weniger statt mehr Bürokratie.

Dagegen hatte die Thüringer Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) am Wochenende ihre Unterstützung für den Vorstoß von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) signalisiert. Dessen Pläne, allen Vollzeitbeschäftigten einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Arbeit im Homeoffice pro Jahr einzuräumen, gingen in die richtige Richtung. Es gebe allerdings an einigen Stellen des Gesetzentwurfes noch Nachbesserungsbedarf.

Es sei nach den Erfahrungen der zurückliegenden Monate klar geworden, dass es eines Rechtsanspruches auf Homeoffice bedürfe, zeigt sich der Thüringer Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Sandro Witt, überzeugt.

„Mit dem Rechtsanspruch würden die notwendigen Normen vorgegeben, die in den letzten Wochen gefehlt haben und für ein ziemliches Wirrwarr in den Firmen gesorgt haben“, sagte Witt.

Zunächst müsse die Blockadehaltung der CDU und der Arbeit­geber gegen den Gesetzentwurf dringend beendet werden. Noch sei der – vom Bundeskanzleramt ­gestoppte – Text nicht allen ­bekannt.