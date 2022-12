Flugzeuge mit ukrainischen Waisenkindern in Erfurt gelandet

Elf Waisenkinder sind aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine nach Erfurt gebracht worden. Sie kamen in Pflegeheime nach Gotha und Chemnitz.

Erfurt/Gotha Vier Flugzeuge mit elf zum Teil intensiv pflegebedürftigen ukrainischen Waisenkindern sind in der Nacht zum Donnerstag in Erfurt gelandet.

Elf Waisenkinder sind aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine nach Deutschland gebracht worden. Die vier Flugzeuge seien in der Nacht zum Donnerstag in Erfurt gelandet, sagte der Sprecher der Deutschen Flugambulanz Marc Friedrich der Deutschen Presse-Agentur. Die pflegebedürftigen Kinder wurden vom Flughafen aus in Pflegeheime nach Gotha und ins sächsische Chemnitz gebracht.

Waisenkinder werden in Gotha und Chemnitz gepflegt

Die Waisen, im Alter zwischen vier und 16 Jahren, kommen aus der Region Dnipro, die täglich bombardiert werde, sagte Friedrich. Es habe dort nur wenige Stunden Strom am Tag, keine Spezialnahrung und keine Medikamente für die Kinder gegeben. Sie seien vom ukrainischen Militär mit einem Spezialzug an die polnische Grenze gebracht, dann von einer NGO in Rettungswagen zu einem Flughafen in Polen gefahren und von dort dann ausgeflogen worden. Der Flug sei von der Aktion "Ein Herz für Kinder" finanziert worden.

Bodo Ramelow und Karl Lauterbach besuchen Waisenkinder

Die Deutsche Flugambulanz hat damit nach eigenen Angaben seit März 48 Kinder und fünf Erwachsene aus der Ukraine ausgeflogen. Am Donnerstagnachmittag wollen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die sieben in Gotha aufgenommenen ukrainischen Kinder besuchen und sich vor Ort ein Bild über ihren Gesundheitszustand machen.

Laut der Staatskanzlei in Dresden sind Sachsen und Thüringen die ersten Bundesländer, die ukrainische Kinder mit palliativ-pflegerischem Bedarf aufnehmen und auch die Kosten dafür tragen. Die Aufnahme der Kinder gehe auf eine entsprechende Anfrage der Deutschen Botschaft in der Ukraine an den Bund zurück.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mitten in Europa: Die Kriegs-Odyssee des Slava Lochmann

Ukraine: So versuchen die Menschen, Weihnachten zu feiern