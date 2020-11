Vereinssport unter 18 Jahren erlaubt, aber nicht überall

Der Vereinssport für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist in Thüringen derzeit erlaubt, aber nicht überall. Mehrere Kreise und kreisfreie Städte setzen abweichend von der Landesregelung strengere Vorgaben um und verbieten teilweise oder gänzlich den Vereinssport für Kinder und Jugendliche. Dazu zählen unter anderem der Eichsfeldkreis, die Stadt Erfurt sowie der Saale-Holzland- und der Kyffhäuserkreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Kyffhäuserkreis öffnet seine Schulsporthallen nicht für Vereine

Das Eichsfeld und Erfurt begründen ihre Entscheidung mit den hohen regionalen Infektionszahlen. Der Kyffhäuserkreis wiederum öffnet seine Schulsporthallen nicht für die Vereine und hat am Mittwoch auch den Kommunen dieses Vorgehen empfohlen. Einer der Gründe für die harte Entscheidung sind die massiven Hygieneanforderungen, weil die Turnhallen nach jeder Benutzung gründlich gereinigt und desinfiziert werden müssen, um am kommenden Tag wieder für den Schulsport nutzbar zu sein, heißt es.

Auch der Saale-Holzland-Kreis will vorerst seine Schulsporthallen nicht für Vereine öffnen, damit diese für den Schulsport auf der „grünen Ampel“ bleiben.

Mehrheit der Kreise und kreisfreien Städte ermöglichen wieder Vereinssport

Die Mehrheit der übrigen Kreise und kreisfreien Städte ermöglichen wieder den Vereinssport für Kinder und Jugendliche. Allerdings beschränkt der Kreis Weimarer Land die Teilnehmerzahl vorerst auf maximal 15 Personen. Für weitere Verunsicherung sorgt derweil ein Schreiben vom 28. Oktober von Bildungsminister Helmut Holter (Linke), in dem es unter anderem heißt, dass „alle Veranstaltungen, die außerhalb des Unterrichts in den Räumlichkeiten der Schulen des Schulgebäudes stattfinden, abzusagen sind“. Minister Holter müsse seine Anweisungen an die Schulen schnell anpassen, damit der Kinder- und Jugendsport wieder möglich werde, forderte CDU-Sportpolitiker Thadäus König.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt sieht vor allem beim Land die Schuld für das „entstandene Wirrwarr“. Die Regierung lasse die Kommunen beim Umsetzen der Verordnung allein, kritisiert er gegenüber dieser Zeitung.

